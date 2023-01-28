"Переговоры идут ускоренно": Подоляк рассказал о передаче авиации и мощных ракет Украине

Михаил Подоляк назвал несколько нюансов, которые касаются психологического статуса стран-партнеров.

Подоляк / Посольство США в Украине, Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с партнерами о возможности передачи Украине штурмовой авиации и дальнобойных ракет уже идут.

В эфире телеканала FREEДOM Подоляк отметил, что речь идет об ускоренном режиме обсуждений.

"Наши партнеры понимают, как развивается война. Они понимают, что штурмовая авиация для прикрытия живой силы и бронетехники, которую они нам же дают, необходима обязательно. Точно так же для того, чтобы резко снизить ключевой инструмент российской армии - артиллерия, нам необходимые ракеты. Поэтому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно", - заявил Подоляк.

При этом он отметил, есть еще нюансы, касающиеся психологического статуса стран-партнеров, еще частично опасающихся, что "мировая архитектура в связи с войной полностью ломается".

"Впрочем, они пока не могут отказаться от своего некоторого консерватизма. Буквально за короткое время мы выйдем на такие инструменты - авиацию и ракеты", - подытожил Подоляк.

Помощь Украине

Напомним, ранее в Москве нервно отреагировал на информацию о поставках Украине западных танков для противодействия агрессии РФ.

Новые поставки бронетехники ВСУ "затянут" войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Великобритания, другие европейские страны - Польша и т. д., которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, - не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Украина может получить от Соединенных Штатов Америки танки Abrams. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.

На такой шаг он может пойти с целью разблокировать поставки танков Украине из других стран.

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