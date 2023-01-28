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Эксперт назвал число танков, необходимых ВСУ для освобождения Мелитополя

28 января 2023, 12:29
Для деоккупации территорий в границах по состоянию на 1991 год Украине нужно больше танков, уверен Александр Мусиенко.
леопард, Leopard
ВСУ обещали передачу западных танков / Bundeswehr/David Karafa

Передача Украине Западом танков для 2-3 батальонов или бригады можно считать хорошим усилением для достижения результатов на тактическом или оперативном уровнях, а также для отражения атак врага и контрнаступательных действий, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, для деоккупации территорий в границах по состоянию на 1991 год Украине этих танков не хватит.

"Но в случае проведения операции контрнаступления на юге, этих танков может хватить, чтобы освободить Мелитополь и другие города. Мы действительно можем использовать такое количество для перехода в контрнаступление, учитывая, что кроме танков от партнеров будет передана еще и бронетехника", - уверен эксперт.

По его мнению, для полной деоккупации Украине нужна, по меньшей мере, та цифра, которую отмечал главнокомандующий ВСУ - где-то 300-400 танков.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

При этом собеседник напомнил о том, что кроме Евросоюза, к передаче танков подключились еще и США.

"И если учитывать, что Соединенные Штаты уже объявили о предоставлении 31 танка, могут ли они предоставить суммарно, по меньшей мере, 100 или 200 танков? Конечно, могут. Суммарно страны НАТО могут предоставить Украине 150 единиц Leopard 2. Если добавить к этому Abrams, и их тоже будет минимум 100 единиц, мы выйдем на показатель в 250. И дальше, возможно, нарастим количество танков до 300", - добавил Мусиенко.

Напомним, ранее в Москве нервно отреагировал на информацию о поставках Украине западных танков для противодействия агрессии РФ.

Новые поставки бронетехники ВСУ "затянут" войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Великобритания, другие европейские страны - Польша и т. д., которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, - не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Украина может получить от Соединенных Штатов Америки танки Abrams. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.

На такой шаг он может пойти с целью разблокировать поставки танков Украине из других стран.

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