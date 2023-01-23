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"Хочется новой страницы" в войне: Зеленский рассказал, какого оружия не хватает армии Украины

23 января 2023, 08:10
Украине нужна защита на поле боя. Речь идет об артиллерии, РСЗО, важной бронетехнике - БМП, БТР разного вида.
Владимир Зеленский, война в Украине
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна защита на поле боя / Фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что среди вооружений, в которых сейчас Украина нуждается больше всего, есть западные системы противовоздушной обороны. В частности, немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

"Нужны системы ПВО, чтобы максимально защитить наше небо. Я здесь благодарен Германии за IRIS-T. Это хорошие системы, нам бы их побольше. Олаф Шольц обещал, поверим канцлеру. Будем ждать. И, конечно, NASAMS, Patriot", - сказал глава государства сказал в интервью телеканалу ARD.

В то же время Зеленский отметил, что Украине нужна защита на поле боя. По его словам, речь идет об артиллерии, РСЗО, бронетехнике - БМП, БТР разного вида.

"Нужны танки - это вид той техники, которая у нас в дефиците, нечего скрывать. Дефицитными являются и снаряды ко всему перечисленному", - заявил президент.

Зеленский добавил, что "хочется новой страницы" в войне.

"Это, конечно, самолеты. Хочется, чтобы контроля неба у россиян не было. Конечно, нужны ракеты дальнего действия. Чтобы они не били по нашим городам", - резюмировал Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот

Танки Leopard для Украины

На встрече Раммштайн-8, которая состоялась 20 января в Германии, так и не было принято решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что есть аргументы как "за", так и "против" запуска такой инициативы. В Бундестаге в такой ситуации подвергли критике канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм раскритиковал Германию за неготовность решить вопрос с поставками Leopard 2 Украине. Он подчеркнул, что "устал от этого шоу" и призвал Берлин дать танки Киеву, поскольку это в интересах немецкого государства.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может пойти на повторное наступление на Украину уже в феврале. Решение по поставке Киеву танков Leopard имеет ключевое значение. Если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard украинскому государству, Варшава передаст их сама.

В ближайшее время Польша организует учения для украинских военных на танках Leopard. Об этом заявил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

Ранее президент Польши Анджей Дуда уточнил, что Варшава готова отправить Киеву 14 тяжелых немецких танков Leopard. По его словам, польское государство уже передало более 260 танков времен СССР и ожидает, что военная помощь Украине будет усиливаться.

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