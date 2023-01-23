"Они побеждают, когда мы поставляем то, что им нужно": в США призвали дать ВСУ ATACMS

Оккупанты осуществляют запуски дронов по территории Украины из Крыма. Поэтому украинская армия должна иметь возможность наносить ответный удар.

Майкл Маккол призвал дать ВСУ ракеты ATACMS / Фото Википедия, twitter.com/RepMcCaul

Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News.

По его словам, с помощью такого оружия Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары по временно оккупированному Крыму.

Маккол подчеркнул, что российские оккупанты с территории аннексированного Крыма осуществляют запуски дронов по территории Украины. Поэтому украинская армия должна иметь возможность наносить ответный удар.

Также он уверен, что украинские военнослужащие смогут в кратчайшие сроки овладеть навыками использования нового оружия. Маккол напомнил, что ранее бойцы ВСУ успешно осваивали все виды вооружений, которые предоставляли Соединенные Штаты.

"Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно – переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, реактивные системы залпового огня HIMARS", – сказал Маккол.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что среди вооружений, в которых сейчас Украина нуждается больше всего, есть западные системы противовоздушной обороны. В частности, немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

Как сообщал Главред, ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

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