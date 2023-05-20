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РФ перебрасывает в Бахмут десантников и спецназ: ВСУ "перемалывают" оккупантов сотнями

Алексей Тесля
20 мая 2023, 14:51 обновлено 20 мая, 15:08
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Оккупанты подтягивают в Бахмут воздушно-десантные и мотострелковые подразделения.
Бахмут
В ВСУ рассказали о тяжелых боях в Бахмуте / Соцсети

Российские оккупационные войска за минувшие сутки 414 раз обстреляли позиции ВСУ на Бахмутском направлении и совершили 4 авианалета на город, сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Бахмут остается приоритетной целью противника. Россияне подтягивают туда воздушно-десантные и мотострелковые подразделения, а также некоторые спецподразделения. Враг продолжает накрывать огнем наши позиции из ствольной и реактивной и артиллерии – 414 раз за сутки, совершил 4 авианалета по городу", — сказал он в эфире общенационального телемарафона.

У РФ колоссальные потери на Бахмутском направлении

По его данным, за сутки состоялось 17 боестолкновений, в которых враг "потерял 92 оккупанта убитыми и 156 ранеными. Были подбиты 2 боевые машины пехоты, 5 пушек, 1 самоходная установка "Гвоздика", 5 беспилотников: 2 типа "Орлан" и 1 типа Zala. Также было уничтожено 13 полевых складов с боеприпасами".

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"Наши подразделения стоят на южно-западной части Бахмута, обороняют ее, не дают ее захватить, что не позволяет врагу разгонять информационную волну, поскольку если отвлечься от частностей, какая улица взята, какой дом, то можно сказать, что 9 месяцев россияне не могут взять районный центр", — отметил Череватый.

Как отметил Череватый, враг несет "колоссальные потери, по данным Минобороны – до 70 тыс. в районе Бахмута". "Поэтому понятно, что на этом фоне им срочно необходимо показать хоть какой-то трофей", — сказал спикер Восточной группировки ВСУ, подчеркнув, что потенциал российской армии падает.

"Если раньше за сутки они делали 5-7 атак на Купянско-Лиманском направлении, то сейчас 1-2", — сказал он.

По его данным, так было и в минувшие сутки – "россияне наступали на Белогоровку, получили отпор, отступили, потеряв 32 убитыми, 79 ранеными, 1 попал в плен".

Бои за Бахмут

Ранее главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Пригожин обвинил минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

15 мая представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные пошли в контрнаступление в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.

Больше новостей:

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РФ перебрасывает в Бахмут десантников и спецназ: ВСУ "перемалывают" оккупантов сотнями

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