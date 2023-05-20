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"Лицемерно говорят о мире": ряд стран дает РФ детали для ракет – ОП

Алёна Воронина
20 мая 2023, 15:35 обновлено 20 мая, 15:41
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РФ использует больше ракет, чем может изготавливать. Но она еще продолжает вести производство благодаря тому, что некоторые страны помогают ей доставать детали.
Ракета, Михаил Подоляк
Ряд стран помогают РФ доставать детали для ракет/ Минобороны РФ, Офис президента Украины

Некоторые страны периодически заявляют о необходимости мира, а сами в то же время ищут возможность обеспечить страну-агрессора Россию необходимыми деталями для строительства ракет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Надо закрывать возможность получать России хотя бы что-то. Это сложно, но постепенно это решается. К сожалению, некоторые страны, особенно, периодически цинично и лицемерно говорящие слово "мир", ищут возможность обеспечить России посредничество в покупке различных технологий или продуктов двойного назначения. С этим активно работает Украина", – отметил Подоляк.

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Он подчеркнул, что 11-ый пакет санкций Евросоюза должен заблокировать возможность страны-оккупанта России обходить прошлые ограничения по технологическому продукту.

"У нас есть рабочая группа при Офисе президента Макфола-Ермака, которая занимается анализом санкций, которые уже введены, и анализом возможности их обходить. Эти аналитические продукты передают нашим партнерам европейских комиссий, которые изучают дополнительную возможность России обходить санкции", – сказал советник главы Офиса президента.

Подоляк добавил, что Россия сейчас продолжает изготавливать ракеты, однако делает это уже не в таких количествах, как раньше. Более того, РФ сейчас тратит гораздо больше ракет, чем может изготовить, поэтому ее запасы постепенно иссякают.

По словам советника главы ОП, страна-агрессор РФ хочет иметь затяжной конфликт, но очень низкой интенсивности, ведь у нее нет ресурсов на затяжной конфликт высокой интенсивности. Украине же не выгоден ни первый, ни второй вариант.

Однако в РФ нет неограниченных ресурсов, а другие государства постепенно отказываются давать стране-агрессору возможность закупать через них различные продукты, подчеркнул Подоляк.

Удары ракетами и дронами по Украине

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты в десятый раз с начала мая атаковали с воздуха Киев, применив иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ураинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в последние недели использовали американский зенитно-ракетный комплекс Patriot не только для того, чтобы сбить российские ракеты во время массированных атак оккупантов. Воины Украины уже успели "приземлить" с помощью этой системы по крайней мере один российский истребитель, пишет CNN.

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что РФ не меняла тактику ракетных обстрелов Украины. По словам представителя ВС, основными целями оккупантов являются военные, инфраструктурные объекты, оборонные предприятия и военная техника ВСУ.

Ранее в ВСУ рассказали, что Россия преследует 2 цели своими атаками на Украину, которые она осуществляет по ночам с применением ракет и дронов-камикадзе. Во-первых, захватчики пытаются истощить украинскую ПВО. При этом ракеты и дроны запускают именно ночью, чтобы их труднее было обнаружить. Вторая цель российских оккупантов – внести раскол в украинское общество в условиях ожидания контрнаступления ВСУ, отмечает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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