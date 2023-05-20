"Взяли в разработку": Соловьев закатил истерику - пропагандист боится за свою жизнь

Пропагандист Владимир Соловьев заявил, что его предупредили о возможном покушении.

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Владимир Соловьев / скриншот YouTube

Российский пропагандист Владимир Соловьев начал паниковать - его якобы хотят ликвидировать украинцы.

Судя по всему, постоянные неадекватные заявления и разжигание войны уже довели украинцев, пишут росСМИ.

"После эфира пришло сообщение от одного из моих агентов, который говорит: "Смотри поаккуратнее. Потому что они опять оживились и получили прямое указание… Тебя снова взяли в разработку, если можешь, избегай открытых пространств, спортом не занимайся". Так что в списке целей для украинцев я занимаю высокое первое место. Значит, в своей жизни я что-то делаю хорошо", - заявил Соловьев.

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Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.

Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.

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