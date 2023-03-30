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Тащили в подвал и ежедневно насиловали: идентифицированы оккупанты, которые издевались над украинкой

30 марта 2023, 20:44
Правоохранители установили 3 российских оккупантов, которые постоянно насиловали украинку во время оккупации Киевщины.
изнасилование, российское оккупанты
Российские оккупанты постоянно насиловали одну женщину на Киевщине / коллаж фото rua.gr, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты, захватившие территорию Киевщины в марте 2022 году, постоянно насиловали напуганную украинку, которая проживала в одном из оккупированных населенных пунктов. Вражеские солдаты всегда приходили втроем и угрожали оружием. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Сначала оккупанты просто запугивали мирное население, ловили мужчин и тех, кто участвовал в АТО. Вражеские солдаты постоянно врывались во все помещения и дома местных жителей.

"Через 20 дней оккупации российские военные, среди которых подозреваемые, начали систематически врываться во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка. Делали это всегда в группах по три человека, состав которых постоянно менялся", - говорится в сообщении.

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Одну из женщин российские оккупанты заставляли идти в гараж, где постоянно насиловали. Когда один издевался над украинкой другие двое стояли на улице, чтобы родные и соседи пострадавшей не помешали оккупанту.

Правоохранители установили 3 подозреваемых. Ими оказались оккупанты из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады ВС РФ (37 ОМСБр, в/ч 69647), которая дислоцируется в городе Кяхта в Бурятии. Среди злоумышленников были уроженцы Бурятии, Читинской и Иркутской областей РФ.

оккупанты насиловали женщины
Российские оккупанты постоянно насиловали одну женщину в Киевской области / офис генпрокурора

"Один из них за время оккупации совершил насильственные действия сексуального характера раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели каждого дня", - говорится в сообщении.

Оккупантам сообщили о подозрении по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Ранее житель Казачьей Лопани на Харьковщине рассказал, как оккупанты издевались над его семьей. Они пытали мужчин, держа их в пыточных по много суток, и хотели все вместе изнасиловать ребенка.

Напомним, российские оккупационные войска оставили после себя на освобожденных территориях Украины много жутких преступлений. Так, на Харьковщине захватчики жестоко поиздевались над несовершеннолетней девушкой и парнем. Оккупанты изнасиловали девочку и отрезали половые органы подростку, а потом казнили их.

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