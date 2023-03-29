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"Шли за мной и кричали матом": девочка из Закарпатья рассказала о травле со стороны насильников

29 марта 2023, 21:30
14-летняя пострадавшая от насильников девочка рассказала о том, что её обидчики вольно передвигались по населенному пункту и продолжали морально издеваться.
изнасилование насилие девушка
Пострадавшая от насильников девочка из Закарпатья рассказала о морально травле / ua.depositphotos.com

14-летняя девочка из Закарпатья, которая стала жертвой сексуального насилия, рассказала о том, что уже после случившегося обидчики пытались морально задавить её и продолжали издевательства. Об этом она рассказала в комментарии ТСН.

Знакомые девочки, которые подозреваются в её изнасиловании, свободно гуляли по населенному пункту и кричали в её след нецензурные слова. Она призналась, что боялась рассказать о случившемся, потому что её запугали.

"Они три месяца сидели в СИЗО. Потом пришли и были сначала с браслетами, а потом, когда началась война, браслеты сняли и так взяли — они ходили повсюду по улице и в магазин ходили. Я шла по улице и они начали за мной (идти - Главред), всячески кричали матом", — рассказала девочка.

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Изнасилование девочки тремя подростками на Закарпатье – что известно

Ранее сообщалось, что история об изнасиловании несовершеннолетней девочки на Закарпатье вызвала общественный резонанс в Украине. За сексуальное насилие над 14-летней школьницей трое обвиняемых были наказаны условным лишением свободы с отсрочкой приговора на 2 года. В дело вмешался уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Преступление произошло в августе 2021 года. Тогда трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку, при этом весь процесс снимали на телефон, а видео распространили в сети.

Суд вынес приговор по делу только через полтора года после совершения преступления. При этом в процессе рассмотрения дело, возбужденное по статье 152 Уголовного кодекса (изнасилование) изменили переквалифицировали по ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие).

Между тем в Офисе генпрокурора заявили, что уже готовятся обжаловать решение суда в отношении обидчиков несовершеннолетней девочки на Закарпатье. В ведомстве подчеркнули, что приговор, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.

Позже стали известны новые подробности по делу об изнасиловании девушки в селе Верхние Ворота Закарпатской области. Скандальная судья "сбежала" на больничный, а пострадавшей девочке ищут новую школу.

Также сообщается, что трое обвиняемых подростков продолжают устраивать гулянки, пьют алкоголь и матерятся. Интересным остается тот факт, что мама двоих подозреваемых работает в местном сельсовете. Другие сотрудники сельсовета также свидетельствовали в суде и теперь юристы изучают, не могло ли это повлиять на приговор.

Другие новости:

Закарпатье насильники изнасилование
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