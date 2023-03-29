"Шли за мной и кричали матом": девочка из Закарпатья рассказала о травле со стороны насильников

14-летняя девочка из Закарпатья, которая стала жертвой сексуального насилия, рассказала о том, что уже после случившегося обидчики пытались морально задавить её и продолжали издевательства. Об этом она рассказала в комментарии ТСН.
Знакомые девочки, которые подозреваются в её изнасиловании, свободно гуляли по населенному пункту и кричали в её след нецензурные слова. Она призналась, что боялась рассказать о случившемся, потому что её запугали.
"Они три месяца сидели в СИЗО. Потом пришли и были сначала с браслетами, а потом, когда началась война, браслеты сняли и так взяли — они ходили повсюду по улице и в магазин ходили. Я шла по улице и они начали за мной (идти - Главред), всячески кричали матом", — рассказала девочка.
Изнасилование девочки тремя подростками на Закарпатье – что известно
Ранее сообщалось, что история об изнасиловании несовершеннолетней девочки на Закарпатье вызвала общественный резонанс в Украине. За сексуальное насилие над 14-летней школьницей трое обвиняемых были наказаны условным лишением свободы с отсрочкой приговора на 2 года. В дело вмешался уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Преступление произошло в августе 2021 года. Тогда трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку, при этом весь процесс снимали на телефон, а видео распространили в сети.
Суд вынес приговор по делу только через полтора года после совершения преступления. При этом в процессе рассмотрения дело, возбужденное по статье 152 Уголовного кодекса (изнасилование) изменили переквалифицировали по ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие).
Между тем в Офисе генпрокурора заявили, что уже готовятся обжаловать решение суда в отношении обидчиков несовершеннолетней девочки на Закарпатье. В ведомстве подчеркнули, что приговор, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.
Позже стали известны новые подробности по делу об изнасиловании девушки в селе Верхние Ворота Закарпатской области. Скандальная судья "сбежала" на больничный, а пострадавшей девочке ищут новую школу.
Также сообщается, что трое обвиняемых подростков продолжают устраивать гулянки, пьют алкоголь и матерятся. Интересным остается тот факт, что мама двоих подозреваемых работает в местном сельсовете. Другие сотрудники сельсовета также свидетельствовали в суде и теперь юристы изучают, не могло ли это повлиять на приговор.
Другие новости:
- Работает над защитой оккупантов: Китай помогает РФ производить бронежилеты - Politico
- Хотел жениться на любимой после победы: оккупанты жестоко убили украинского чемпиона
- Москва готовится к "эвакуации": Жданов объяснил, почему в РФ говорят о тревожном чемоданчике