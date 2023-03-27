В Закарпатье подросткам дали условный срок за групповое изнасилование 14-летней девочки: украинцы возмущены

Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял под личный контроль резонансное дело, а юристы требуют апелляции.

Трое подростков позвали 14-летнюю школьницу в подвал и поиздевались над девочкой / Фото ua.depositphotos.com

История об изнасиловании несовершеннолетней девочки на Закарпатье вызвала общественный резонанс в Украине. За сексуальное насилие над 14-летней школьницей трое обвиняемых были наказаны условным лишением свободы с отсрочкой приговора на 2 года. В дело вмешался Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Инцидент произошел летом 2021 года в селе Верхние Ворота на Закарпатье. Трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку. Весь процесс они снимали на телефон, а видео распространили в Сети.

Девушка некоторое время не рассказывала никому о том, что с ней случилось. Бабушка потерпевшей говорит, что об изнасиловании она узнала от полиции. Пострадавшая объяснила, что со злоумышленниками была в приятельских отношениях, поэтому и согласилась на приглашение прийти в подвал. Свое молчание девушка объяснила тем, что испытывала страх и стыд из-за случившегося.

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16 марта 2023 года Воловецкий райсуд Закарпатской области вынес приговор в отношении трех несовершеннолетних злоумышленников. Парней приговорили к пяти годам тюрьмы. Однако их освободили от отбывания наказания из-за того, что они - несовершеннолетние. Был назначен испытательный срок на два года.

В своем решении об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком суд учел, что о злоумышленниках хорошо отзывались по месту жительства и учебы, а также отсутствие судимостей.

Пострадавшая просила выплатить ей 450 тысяч гривен моральной компенсации, но гражданский иск был удовлетворен лишь частично. Злоумышленников обязали выплатить девочке по 60 тысяч гривен, а также покрыть процессуальные расходы в размере более 25 тысяч для каждого.

Дело переквалифицировали с изнасилования на сексуальное насилие

Как сообщает портал судебной власти, на рассмотрение суда это уголовное производство поступило с квалификацией по статье 152 Уголовного кодекса (изнасилование), но во время судебного разбирательства областная прокуратура изменила обвинения по ч.3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие).

Пресс-секретарь Закарпатской прокуратуры Екатерина Хижняк в комментарии Суспільному заявила, что заключением судебно-медицинской экспертизы факт изнасилования не подтвержден.

"Окончательно подтвердила это информация, полученная от потерпевшей уже при рассмотрении дела по существу в суде. Однако факт сексуального насилия, не связанного с проникновением в тело лица, имел место", — сообщила она.

Юристы требуют пересмотра дела

Юрист Кристина Кит считает, что переквалификация этого преступления вызывает резонные сомнения. Специалист предложила адвокатскую помощь потерпевшей и ее семье.

Юристы Елена Пшеничная и Роксолана Гера сообщили, что начали сбор доказательств, чтобы обжаловать приговор.

"Я сегодня говорила с человеком, который видел это видео и общался с девочкой после этого ужасного события. Так вот на видео моя собеседница видела именно изнасилование. "Это было зверское издевательство неестественным способом", — сказала она мне", — написала на своей Facebook-странице Пшеничная.

Известный адвокат Маси Наем также заявил, что готов собрать группу адвокатов для защиты девушки и подготовки апелляции.

Пресс-секретарь областной прокуратуры сообщила в комментарии Суспільному, что возможность обжалования приговора изучают. На это, по закону, предусмотрено 30 дней со дня объявления решения – то есть с 16 марта.

Злоумышленников могли "отмазать"

Журналистка Елена Пшеничная рассказала в Facebook, что двое из ребят, которые поиздевались над девочкой, являются сыновьями секретаря сельсовета. При этом, по ее словам, у пострадавшей не было адвоката.

"Ее законным представителем была даже не бабушка (напомню, именно она воспитывает внучку, пока родители на заработках), а служба по делам детей местного сельсовета, которая одной рукой представляла жертву в суде, а другой - писала положительные характеристики ее обидчикам, двое из которых - сыновья секретаря этого же сельсовета", – написала Пшеничная.

Интересно и то, как прокомментировала ситуацию директор школы, мол, инцидент произошел на каникулах, и о нем учителя не знали.

"А то, что видео с изнасилованием месяц гуляло между школьниками, директора не смущает. Потом видео директриса очевидно увидела. Только вот почему это не помешало классным руководителям ребят и школьному психологу написать обидчикам положительные характеристики. Мол, ребята хорошие, всегда были вежливы, растут в полных семьях. Кстати, все эти положительные характеристики в тексте приговора упоминаются регулярно", – добавила журналист.

Пшеничная заверила, что на сегодняшний день есть все шансы на справедливую апелляцию.

Реакция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что резонансное дело об изнасиловании в Закарпатье находится на его контроле.

По его словам, представитель Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека пообщался с отцом и бабушкой потерпевшей. Родственники девочки дали согласие на принятие мер, направленных на восстановление прав ребенка.

Будут проанализированы действия судьи и прокуратуры, а также деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде.

"Ведь, как оказалось, мать одного из ребят также является работницей той службы соцзащиты детей. Поэтому есть сомнения в "беспристрастности" и профессиональности представления интересов девочки. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство. Права несовершеннолетней девушки должны быть восстановлены", – добавил Лубинец.

Что говорят в Офисе генпрокурора

Тем временем в Офисе генпрокурора заявили, что уже готовятся обжаловать решение суда в отношении обидчиков несовершеннолетней девочки на Закарпатье.

В ведомстве подчеркнули, что приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.

"Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшей и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", – отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал Главред, в Германии двоих мужчин обвиняют в жестоком изнасиловании 18-летней беженки из Украины. Мужчины предстали перед судом в Дюссельдорфе.

В Херсоне российские оккупанты изнасиловали мать четверых детей. На женщину в разговоре с путинскими солдатами в магазине показал местный житель.

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