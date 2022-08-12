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В Германии двое мужчин изнасиловали 18-летнюю беженку из Украины с интервалом в 10 минут — СМИ

12 августа 2022, 09:24

Прокуратура Дюссельдорфа сообщила, что хотя два изнасилования были совершены одно за другим, обвиняемые не были знакомы друг с другом.

изнасилование
В Германии двое мужчин изнасиловали украинку / Фото ua.depositphotos.com

В Германии двоих мужчин обвиняют в жестоком изнасиловании 18-летней беженки из Украины. Они надругались над девушкой с интервалом в несколько минут. Сейчас мужчины предстали перед судом в Дюссельдорфе.

Как сообщает Daily Mail, 38-летний тунисец Рашид Б. и 26-летний Абдуллахи А. из Нигерии якобы напали на 18-летнюю украинку, когда она возвращалась в свой номер.

Рашид следовал за девушкой в ее комнату, прежде чем силой пробраться через дверь и напасть на нее в ее комнате. Лишь через десять минут после того, как Рашид скрылся, второй вероятный преступник ворвался внутрь и также совершил изнасилование.

Прокуратура Дюссельдорфа сообщила, что хотя два изнасилования были совершены одно за другим, обвиняемые не были знакомы друг с другом. Также нет доказательств совместного плана между ними.

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Как сообщал Главред, российские оккупанты из 125-го полка РФ изнасиловали в Украине 8-летнюю девочку. Этим они хвастались в разговоре по телефону, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

В Херсоне российские оккупанты в течение 12 часов насиловали мать четверых детей. На женщину в разговоре с путинскими солдатами в магазине показал местный житель, сказав, что "она - бандеровка".

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