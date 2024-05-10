'Путин может потерять связь с реальностью': Жирохов о риске ядерного удара по Украине

Если Россия применит тактическое ядерное оружие на территории Украины, это затронет и соседние страны Европы, рассказал Михаил Жирохов.

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Путин может применить ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скриншот

В ответ на заявление министра иностранных дел Британии Джеймса Кэмерона, который разрешил Украине использовать британское оружие для ударов по территории России, российские дипломаты пригрозили "нанести удары по британским военным объектам и технике в Украине и за ее пределами". Такие заявления - это часть игры на публику с обеих сторон. Об этом в интервью Главреду рассказал, историк и военный эксперт Михаил Жирохов.

"Европейские политики играют на страхах своих избирателей, а российская пропаганда этим мастерски пользуется и оказывает психологическое давление на саму Европу", - пояснил Жирохов.

По его словам, после событий в Хиросиме и аварии на Чернобыльской АЭС, которая имела значительное влияние на Европу, угроза Третьей мировой войны, которая может возникнуть с использованием ядерного оружия, остается "самой большой пугалкой" для Запада. Если бы тактическое ядерное оружие применили на территории Украины, это имело бы последствия для соседних стран Европы.

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"Европейцы вынуждены рассматривать определенную вероятность Третьей мировой и того, что Путин может потерять связь с реальностью и применить тактическое ядерное оружие. В ответ срабатывает российская пропаганда, которая транслирует то, что Путин, мол, и действительно, при определенных условиях, способен пойти на такой шаг", - отметил военный эксперт.

Что известно о ядерном оружии / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Ядерные угрозы Путина - что известно о ядерных учениях в РФ

Напомним, Министерство обороны России заявило о планах провести "в ближайшее время" учения по применению нестратегического ядерного оружия. Эти учения должны быть ответом на якобы "провокационные заявления и угрозы" со стороны западных официальных лиц в адрес РФ.

Также представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что российский ядерный шантаж - это устоявшаяся практика и пока нет никаких признаков значительных изменений. Представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что Россия угрожает проведением ядерных учений, но это просто пример безответственной риторики Кремля. США не наблюдают изменений в "стратегической силовой позиции" России, даже после объявленных учений с использованием тактического ядерного оружия.

Как сообщал Главред, вместе с Россией провести ядерные учения решила и союзница страны-агрессора - Беларусь. По словам министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина, эти учения предусматривают отработку действий по подаче боеприпасов на средства доставки.

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