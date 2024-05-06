"Нового не наблюдаем": в ГУР оценили анонс Путиным "ядерных" учений

Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов прокомментировал планы страны-агрессора РФ проводить учения по использованию тактического ядерного оружия.

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Спикер ГУР Юсов отметил, что вся необходимая информация о путинском ядерном оружии собирается / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов прокомментировал ранее озвученные русским диктатором Владимиром Путиным планы страны-агрессора РФ провести учения по использованию тактического ядерного оружия. Свое заявление украинский офицер сделал в эфире единого телемарафона.

Юсов отметил, что вся необходимая информация о русском ядерном оружии собирается и над этим работают и украинские спецслужбы, и весь свободный мир.

"Пока чего-то нового, кроме информационного эффекта и заявлений, мы не наблюдаем. Вся необходимая информация собирается, и над этим работают и украинские спецслужбы, и весь свободный мир. Ядерный шантаж – это стабильная практика режима Путина. Какой-то эпохальной новости здесь нет", – заявил он.

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Ранее в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина. Существуют сдерживающие факторы, которые не должны позволить Владимиру Путину применить ядерное оружие, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Напомним, ранее генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие. Оккупанты не беспокоятся по поводу того, сколько людей они убивают, даже своих. Но для захватчиков выгодно иметь ядерное оружие, однако не использовать его.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы – капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

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