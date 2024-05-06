Военный катер РФ в Крыму взлетел на воздух: в ГУР раскрыли детали спецоперации

Катер серии "Мангуст" 150 – это достаточно новая разработка оккупантов, пояснил Андрей Юсов.

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Андрей Юсов прокомментировал удар по катеру РФ / Коллаж: Главред, Фото: ГУР, скриншот, roe.ru

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал уничтожение российского скоростного катера серии "Мангуст" в Черном море.

"Скоростной катер "Мангуст" должен быть скоростным, а теперь стал недвижимостью, на дне находится", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

При этом представитель ГУР пояснил, что катер серии "Мангуст" 150 – это достаточно новая разработчика оккупантов, в Черноморской акватории их не так много.

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"Сегодня минус один, это уже точно", - прокомментировал он удачную работу украинских защитников.

Собеседник отметил, что катер был ликвидирован группой 13 Главного управления разведки, несмотря на то, что россияне пытаются учесть свои предыдущие неудачи и тщательно прячут военные корабли.

"Дроны Magura V5 украинской разработки в очередной раз прекрасно себя зарекомендовали", - добавил Юсов.

Уничтожение катера "Мангуст" в Крыму

Морской дрон ГУР поразил российский катер в оккупированном Крыму. Украинские разведчики провели операцию в ночь на 6 мая в районе бухты Узкая, район Черноморское.

В ночь на 6 мая в районе бухты Узкая (район Черноморское) в результате операции подразделения ГУР МО Украины "Group 13" в пункте базирования морским дроном Магура V5 поражен скоростной катер российских захватчиков.

Удары по оккупантам в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска понесли значительные потери в результате атаки украинских войск на военный аэродром во временно оккупированном Джанкое, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Позже в ГУР официально назвали потери россиян в результате удара по Джанкою. В ГУР отметили, что в результате удара по аэродрому Джанкоя было уничтожено или повреждено в частности 4 установки С-400 и 3 РЛС.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

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