Морской дрон ГУР поразил российский катер в оккупированном Крыму

Украинские разведчики провели операцию в ночь на 6 мая в районе бухты Узкая, район Черноморское.

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Дрон ГУР Магура V5 поразил скоростной катер россиян в Крыму / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, tvzvezda.ru

Главное управление разведки поразило морским беспилотником российский скоростной катер в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба ГУР, в ночь на 6 мая в районе бухты Узкая (район Черноморское) в результате операции подразделения ГУР МО Украины "Group 13" в пункте базирования морским дроном Магура V5 поражен скоростной катер российских захватчиков.

"Поскольку страх перед украинскими атаками заставляет окупантов прятать большие корабли Черноморского флота подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, незаконно находящимся в украинских территориальных водах Крыма", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - В Крыму уничтожен скоростной катер:

Морской дрон Magura V5 - что о нем известно Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) — украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия. В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые лодка представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению. 1 февраля 2024 шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец". В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. 14 февраля 2024 в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен при помощи ударных морских дронов Magura V5.

Как сообщал Главред, в ночь 1 мая в России беспилотники атаковали Рязанскую область страны-агрессора. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

По словам очевидцев, атака на НПЗ произошла около трех часов утра. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва.

Позже СМИ сообщили, что удар беспилотников по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ был спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. В марте 2024 года завод уже был атакован украинскими беспилотниками. Тогда сообщалось, что для удара был применен дальнобойный дрон-камикадзе "Лютый".

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