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Шесть прямых попаданий: Буданов раскрыл детали уничтожения ракетного катера РФ

Алексей Тесля
2 февраля 2024, 12:54обновлено 2 февраля, 13:51
Бойцы ГУР провели специальные мероприятия на рейде у озера Донузлав.
Ивановец
Стали известны подробности уничтожения ракетного катера "Ивановец" / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

Уничтожить российский ракетный катер "Ивановец" украинским военным удалось с помощью морских дронов собственного производства, сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, было 6 прямых попаданий в корпус ракетного катера РФ. Такую информацию он раскрыл в комментарии изданию TWZ.

Глава ГУР уточнил, что ракетный катер "Ивановец" атаковали морскими дронами украинского производства MAGURA V5 бойцы спецподразделения ГУР МО Group 13.

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"Во время специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля ведомство спланировало и осуществило уничтожение "Иваниовца" на рейде у озера Донузлав. Во время уничтожения судна было осуществлено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в его корпус. В результате повреждения корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция противника не имела успеха", – добавил Буданов.

Кау уточнили в TWZ, один из дронов приблизился к российскому ракетному катеру с правого борта, но сделал резкий поворот налево к его корме и поразил цель. Второй дрон также атаковал левую часть катера, а третий – ближе к середине. На опубликованных кадрах видно, как российское судно начинает уходить под воду, что свидетельствует об успешной спецоперации.

Что известно о морских дронах MAGURA V5

MAGURA V5 – морской автономный беспилотный роботизированный аппарат V-типа. Многоцелевой дрон украинской разработки, по данным The War Zone, может выполнять различные операции:

  • наблюдение;
  • разведка;
  • патрулирование;
  • поисково-спасательные работы;
  • противоминная борьба;
  • охрана морского флота;
  • выполнение боевых миссий.

Морской дрон имеет длину 5,5 метра, а ширину – 1,5 метра. Он может развивать крейсерскую скорость в 22 узла (около 40 километров в час), а максимальная – достигает 42 узлов (около 78 километров в час).

MAGURA V5 может преодолеть расстояние в более 800 километров. MAGURA V5 также оснащен mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковой связью.

Так выглядит украинский морской дрон MAGURA V5
Так выглядит украинский морской дрон MAGURA V5 / Скриншот

Уничтожение ракетного катера "Ивановец"

Напомним, в ночь на 1 февраля ГУР провело операцию в оккупированном Крыму и уничтожило ракетный катер Черноморского флота РФ. Судно врага "Ивановец" получило повреждения в результате прямых попаданий в корпус и затонуло.

Также потерю ракетного катера "Ивановец" подтвердили провоенные российские паблики. Его уничтожили украинскими беспилотниками. По официальным данным, удалось спасти 32 оккупантов, одного госпитализировали с тяжелым ранением, при этом общее количество экипажа "Ивановца" составляло 39 человек.

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Черное море Черноморский флот Донузлав ГУР война России и Украины Кирилл Буданов
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