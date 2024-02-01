Корабль полностью затонул: в ГУР раскрыли детали дерзкой операции в Крыму

В разведке отметили, что поисково-спасательная операция российских оккупантов после поражения корабля по предварительной информации не имела успеха.

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В ГУР раскрыли детали дерзкой операции в Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на 1 февраля, в результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины во временно оккупированном Крыму был уничтожен ракетный катер российского Черноморского флота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР.

В Главном управлении разведки указали на то, что операция по уничтожению российского ракетного катера стала возможной благодаря поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

"Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул", - говорится в сообщении ГУР. видео дня

Смотрите видео уничтожения корабля Черноморского флота РФ:

Скриншот

В разведке отметили, что стоимость уничтоженного корабля российского Черноморского флота оценивается примерно от 60 до 70 миллионов долларов.

"Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела", - резюмировали в ГУР.

Удары по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что для получения точной информации о результатах атаки в аннексированном Крыму 31 января нужно ждать подтверждения разведки или спутниковых снимков. Однако известно, что были ранены определенные объекты в районе аэродрома "Бельбек".

Наталья Гуменюк сообщила, что 31 января по объектам во временно оккупированном Крыму было запущено пять ракет. Эту информацию подтвердили даже оккупанты.

31 января, Воздушные силы Украины, вероятно, осуществили удар по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал видео с аэродрома Бельбек.

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