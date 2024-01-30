Болезненная потеря для Путина: Буданов рассказал, когда уничтожат Крымский мост

Кирилл Буданов отметил, что Крымский мост будет уничтожен уже в этом году, а российский диктатор Владимир Путин "с болью" примет эту информацию.

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Буданов рассказал, когда уничтожат Крымский мост / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Telegram-канал Братчука

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил надежду, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост будет уничтожен еще в этом году. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По его словам, в стране увеличивается производство военной техники и оборудования. Поэтому военные действия будут продолжаться и взрывы в глубоком тылу российских войск будут продолжаться и в дальнейшем, а их количество будет расти.

"Бавовна не останавливается уже больше года. Слушайте, то, что его будет больше, тоже правда. Потому что наша промышленность тоже наращивает обороты. Плюс Министерство стратегической отрасли промышленности значительно нарастило производство", - рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Буданов добавил, что Крымский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с материковой Россией обязательно будет уничтожен.

"Палаты ему нечему, он должен закончить свое существование", - сказал глава ГУР.

Также Кирилл Буданов выразил надежду, что эта вражеская цель будет уничтожена в течение текущего года.

Кроме того, руководитель военной разведки оценил вероятную реакцию российского президента Владимира Путина на такое развитие событий. В частности, он ответил на вопрос, готов ли руководитель Кремля принять потерю Керченского моста и не рассмотрит ли вариант использования ядерного оружия.

"Да кого интересует, готов он или не готов. Есть объективная реальность. Вы думаете, что если бы его спросили 24 февраля 2022 года, готов ли он воевать несколько лет, то он бы сказал "да ну, вы что". Но есть объективная реальность. Неприятные вещи, к сожалению, происходят для обеих сторон", - высказался Буданов.

Буданов призвал "не драматизировать ситуацию".

"То, что это будет болезненно (для Путина, - ред.), - вероятно. Сказать, что его схватит "припадок", - это не правда", - резюмировал Буданов.

Взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 30 января, оккупанты сообщили о сбитии беспилотников над территорией четырех областей России и временно оккупированного Крыма. Эту информацию обнародовали российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на Минобороны РФ.

После этого Вооруженные силы Украины подтвердили, что утром 30 января успешно атаковали радиолокационную станцию российских оккупантов в Крыму.

Как отметил народный депутат Украины Богдан Яременко, Крымский мост будет уничтожен. Украинские военные и спецслужбы работают в этом направлении. Мост является стратегическим военным объектом, который мешает проведению операций на юге.

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