В России заявили о массированной атаке: 21 дрон атаковал 4 региона и Крым

Ночью российскими силами противовоздушной обороны якобы была отражена массированная атака беспилотников.

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В РФ заявили о массированной атаке дронов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Утром вторника, 30 января, оккупанты заявили о сбитии беспилотников над территорией четырех областей России и временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны, по словам Министерства обороны РФ, ночью перехватили и уничтожили 21 запущенный украинский беспилотник. В частности, 11 дронов сбили над Крымом, 5 - над Белгородской областью, 3 - над Брянской и по одному - над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет. А губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении БПЛА возле города Калуга. Осколки упали на крышу технического сооружения, однако нет пострадавших или возгораний.

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"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев также подтвердил сбитие беспилотника над акваторией Черного моря в районе Бельбека. По его словам, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Атаки беспилотников в РФ

Напомним, в ночь на 25 января в Краснодарском крае РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал объектом атаки Службы безопасности Украины. Отмечается, что повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов - вакуумная и атмосферная колонны.

Также в городе Тула, расположенном около 180 км от Москвы, вечером 20 января произошли взрывы. Министерство обороны России заявило, что силы противовоздушной обороны отбили атаку "украинского беспилотника" над городом.

Как сообщал Главред, 21 января в результате ударов украинских беспилотников возник пожар в терминале компании "Новатэк" в Ленинградской области. Российский завод "Новатэк" прекратил работу из-за этого инцидента. Пострадавших не было.

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