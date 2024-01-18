Удар по нефтебазе под Петербургом: дрон пролетел более 1000 км - Камышин

Нефтебазу в Ленинградской области поразил украинский дрон, который преодолел 1230 км, рассказал в Давосе министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Он заверил, что Украина может производить "больше" таких дронов.
"Мы можем производить все: от маленьких FPV-дронов за 350 долларов до того, что сегодня ночью долетело до Санкт-Петербурга. Эта штука пролетела 1250 км сегодня ночью и попала в цель. Теперь мы можем делать их больше. Асимметричная война требует много дронов. Уверен, в этом году мы увидим больше таких событий", - сказал Камышин.видео дня
Отдельно министр подчеркнул, что врага тоже не стоит недооценивать, поскольку Россия многое повторяет за Украиной.
"Россияне начали с того, что копировали и воспроизводили, но неправильно недооценивать врага. Они неплохо повторяют, но они "вертикальные", а мы - "горизонтальные". У нас 200 компаний, которые производят все, что летает, ходит по земле, на воде, под водой", - поделился Камышин.
БПЛА ударил по нефтебазе россиян под Петербургом
В ночь на 18 января дроны атаковали нефтебазу в Ленинградской области. ГУР подтверждает удары по целям. Однако продолжается сбор данных о повреждениях, нанесенных военному объекту оккупантов.
В спецслужбах отмечают, что такая атака - не первая, "но есть отличия, и враг их почувствовал".
При этом во время атаки беспилотников по нефтебазе РФ дроны пролетели над резиденцией российского президента Владимира Путина на Валдае.
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