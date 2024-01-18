Поразили цель: СМИ сообщили о пролете ударных дронов над резиденцией Путина

По сообщениям СМИ, украинские беспилотники смогли пролететь через хорошо защищенную российской ПВО зону, в которой находится резиденция Путина.

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Дрон пролетел над резиденцией Путина на Валдае / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, WB GRUP, ФБК

В ходе атаки беспилотников по нефтебазе в Ленинградской области РФ, дроны пролетели над резиденцией российского президента Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщает издание OBOZ.UA со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным СМИ, эта резиденция, как и весь указанный регион, имеет высокую степень защиты российскими силами ПВО.

"Украинские силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей дронов, что позволяет им долетать вглубь России," - отмечают источники в ГУР. видео дня

Также, по данным инсайдеров, украинские специалисты постоянно разрабатывают нетрадиционные методы для выявления слабых мест в российских оборонных системах.

Операция ГУР в Ленинградской области

Напомним, ранее сообщалось о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило спецоперацию в ночь на 18 января, во время которой с помощью беспилотников была атакована нефтебаза в Ленинградской области Российской Федерации. Есть подтверждение попадания по целям.

"Теперь военные объекты Петербурга и Ленинградской области находятся в зоне досягаемости украинских сил", - подчеркнули источники.

Российские Telegram-каналы сообщили, что речь идет об ударе по АО "Петербургский нефтеналивной терминал" в Санкт-Петербурге. По их данным, это был "беспилотник Вооруженных сил Украины" с размахом крыльев 6 метров и поршневым двигателем, который "нес на себе 3 кг взрывчатки".

Взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 18 января в городе Подольск Московской области Российской Федерации произошли взрывы. Оккупанты утверждали, что они якобы смогли сбить беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении российской столицы.

В ночь на 10 января два беспилотника (БПЛА) упали на территории военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области Российской Федерации. Этот аэродром используется как база для стратегических бомбардировщиков РФ.

Также ранее сообщалось, что украинские силы ударили по военным объектам РФ в Белгороде.

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