УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Поразили цель: СМИ сообщили о пролете ударных дронов над резиденцией Путина

Юрий Берендий
18 января 2024, 15:35обновлено 18 января, 16:44
По сообщениям СМИ, украинские беспилотники смогли пролететь через хорошо защищенную российской ПВО зону, в которой находится резиденция Путина.
Поразили цель: СМИ сообщили о пролете ударных дронов над резиденцией Путина
Дрон пролетел над резиденцией Путина на Валдае / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, WB GRUP, ФБК

В ходе атаки беспилотников по нефтебазе в Ленинградской области РФ, дроны пролетели над резиденцией российского президента Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщает издание OBOZ.UA со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным СМИ, эта резиденция, как и весь указанный регион, имеет высокую степень защиты российскими силами ПВО.

"Украинские силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей дронов, что позволяет им долетать вглубь России," - отмечают источники в ГУР.

видео дня

Также, по данным инсайдеров, украинские специалисты постоянно разрабатывают нетрадиционные методы для выявления слабых мест в российских оборонных системах.

Операция ГУР в Ленинградской области

Напомним, ранее сообщалось о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило спецоперацию в ночь на 18 января, во время которой с помощью беспилотников была атакована нефтебаза в Ленинградской области Российской Федерации. Есть подтверждение попадания по целям.

"Теперь военные объекты Петербурга и Ленинградской области находятся в зоне досягаемости украинских сил", - подчеркнули источники.

Российские Telegram-каналы сообщили, что речь идет об ударе по АО "Петербургский нефтеналивной терминал" в Санкт-Петербурге. По их данным, это был "беспилотник Вооруженных сил Украины" с размахом крыльев 6 метров и поршневым двигателем, который "нес на себе 3 кг взрывчатки".

Взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 18 января в городе Подольск Московской области Российской Федерации произошли взрывы. Оккупанты утверждали, что они якобы смогли сбить беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении российской столицы.

В ночь на 10 января два беспилотника (БПЛА) упали на территории военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области Российской Федерации. Этот аэродром используется как база для стратегических бомбардировщиков РФ.

Также ранее сообщалось, что украинские силы ударили по военным объектам РФ в Белгороде.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине обстрелы
Реклама

Главное за день

Враг изменил тактику и начал наступление по всему фронту: в ВСУ назвали направление

Враг изменил тактику и начал наступление по всему фронту: в ВСУ назвали направление

17:03 Украина
Перещеголяла СССР: способны ли протесты в Башкортостане расшатать Россию

Перещеголяла СССР: способны ли протесты в Башкортостане расшатать Россию

16:55 Мнения
Распад России начнется в ближайшее время: Данилов рассказал, откуда все пойдет

Распад России начнется в ближайшее время: Данилов рассказал, откуда все пойдет

16:49 Политика
Все главные новости

Последние новости

17:03

Враг изменил тактику и начал наступление по всему фронту: в ВСУ назвали направление

16:55

Перещеголяла СССР: способны ли протесты в Башкортостане расшатать Россиюмнение

16:51

Помощь ЕС Украине под угрозой: у Орбана отметились циничным заявлением

16:49

Распад России начнется в ближайшее время: Данилов рассказал, откуда все пойдет

16:46

К 95-летию со дня рождения классика современной кыргызской литературы - Чингиза Айтматова випущено издание "Чингіз Айтматов вибрані твори" разных жанров на украинском пресс-релиз

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
16:40

Россия сбросила 6 авиабомб по многоэтажке в Орехове: оккупанты уничтожили целый подъезд

16:32

Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС

16:05

Только 2% людей смогут найти мяч среди панд: простой тест на проверку IQ

15:58

Ворвутся проблемы со здоровьем и беды: что нельзя делать 19 января

Реклама
15:53

Турецкий мачо Бурак Озчивит впервые показал лицо своего младшего сына

15:47

Байден пошел на компромисс в политике иммиграции, чтобы помочь Украине - WSJ

15:44

Мощная военная поддержка и визит в Украину: Зеленский поговорил с Макроном, детали

15:42

Украинцы получат повышенную субсидию на дрова до конца зимы: кто в списке

15:35

Поразили цель: СМИ сообщили о пролете ударных дронов над резиденцией Путина

15:17

Умеров отменил визит во Францию: СМИ пишут об угрозе безопасности, в МО опровергают

15:14

"Мне скрывать нечего": Тищенко официально развелся и назвал причину

15:12

Украина вошла в тройку лидеров по производству БпЛА - Данилов

15:10

Держит ядерное оружие и флот: в Литве оценили угрозу провокаций РФ у стран Балтии

14:54

Огромные потери: офицер ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

14:52

Топ 5 самых живучих комнатных растений: могут долго быть без воды и не боятся тени

Реклама
14:52

Кремль требует от Анны Асти отказаться от гражданства Украины и поддержать войну

14:20

Чрезвычайно тяжелые боевые условия: Гуменюк сообщила про оборону Крынок

14:13

Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024-го: в Альянсе назвали причину

14:00

Налчаджиоглу признался, как его дочь от Лорак София ладит с новой любовницейВидео

13:51

Арестович выдал новое скандальное заявление о войне в Украине

13:36

Новой CEO компании-поставщика бренда "VODA UA" назначена Екатерина Садовая новости компании

13:30

Две насущных потребности: Кулеба озвучил, что нужно Украине для отпора россиян

13:30

Как погладить кожаную куртку: 3 самых простых способа с идеальным результатом

13:22

Звезду сериала "Каменская" задержали с наркотиками в трусах

13:06

"Ситуация обостряется": россияне начали наступление техникой и пехотой на фронте

13:05

ДРГ России пытаются прорвать границу на севере: в ВСУ оценили угрозу для Киева

13:04

Сделайте с ножом одну вещь и вы всегда будете нарезать хлеб без крошек

12:27

Королева строго отказала Байдену в бытовой просьбе: стали известны детали инцидента

12:25

Евровидение-2024: где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение

12:19

Во Франции разнесли Путина и помогут Украине: в месяц будут давать до 50 авиабомб

12:18

В Украине забронируют от мобилизации еще одну категорию граждан: кого коснется

12:16

Что такое ипотека и чем она отличается от кредита: простое объяснение

11:50

Загадочная головоломка: нужно найти книгу среди горы канцелярских товаров

11:23

Просто пальчики оближешь: шикарный рецепт салата Клеопатра, который разметают в 1 мигВидео

11:21

Что будет если съесть хлеб с плесенью: не допускайте ошибок

Реклама
11:20

Телеканал 1+1 Украина готовит премьеру украинской версии самого известного финского проекта "Song Of My Life"Видео

11:14

Как делают искусственный снег: мало кто об этом догадывается

11:03

Сколько Украина спокойно проживет без помощи Запада: в Раде сделали прогноз

11:00

ГУР достало до Санкт-Петербурга: дронами атакована нефтебаза - СМИ

10:41

Церковный праздник 19 января: почему в этот день нельзя одевать черное

10:32

"Это было вымогательство": Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена

10:28

РФ ударила по Херсону, Чугуеву, Сумам, Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшиеВидео

09:49

У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе: в Reuters узнали детали

09:22

РФ атаковала Украину дронами: сколько "Шахедов" удалось сбить

09:06

Войска РФ атакуют по всему фронту: в Генштабе назвали главные направления ударов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять