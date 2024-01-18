Поразили цель: СМИ сообщили о пролете ударных дронов над резиденцией Путина

В ходе атаки беспилотников по нефтебазе в Ленинградской области РФ, дроны пролетели над резиденцией российского президента Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщает издание OBOZ.UA со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
По данным СМИ, эта резиденция, как и весь указанный регион, имеет высокую степень защиты российскими силами ПВО.
"Украинские силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей дронов, что позволяет им долетать вглубь России," - отмечают источники в ГУР.видео дня
Также, по данным инсайдеров, украинские специалисты постоянно разрабатывают нетрадиционные методы для выявления слабых мест в российских оборонных системах.
Операция ГУР в Ленинградской области
Напомним, ранее сообщалось о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило спецоперацию в ночь на 18 января, во время которой с помощью беспилотников была атакована нефтебаза в Ленинградской области Российской Федерации. Есть подтверждение попадания по целям.
"Теперь военные объекты Петербурга и Ленинградской области находятся в зоне досягаемости украинских сил", - подчеркнули источники.
Российские Telegram-каналы сообщили, что речь идет об ударе по АО "Петербургский нефтеналивной терминал" в Санкт-Петербурге. По их данным, это был "беспилотник Вооруженных сил Украины" с размахом крыльев 6 метров и поршневым двигателем, который "нес на себе 3 кг взрывчатки".
Взрывы в России
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 18 января в городе Подольск Московской области Российской Федерации произошли взрывы. Оккупанты утверждали, что они якобы смогли сбить беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении российской столицы.
В ночь на 10 января два беспилотника (БПЛА) упали на территории военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области Российской Федерации. Этот аэродром используется как база для стратегических бомбардировщиков РФ.
Также ранее сообщалось, что украинские силы ударили по военным объектам РФ в Белгороде.
Другие новости:
- Огромные потери: офицер ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении
- Украина вошла в тройку лидеров по производству БПЛА-Данилов
- Умеров отменил визит во Францию: СМИ пишут об угрозе безопасности, в МО опровергают