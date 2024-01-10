На аэродроме 'Энгельс 2' в России раздавались взрывы: СМИ сообщают об атаке БПЛА

По данным СМИ, неизвестные беспилотники якобы были сбиты над территорией военного аэродрома "Энгельс 2" в Самарской области России.

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В России атакован военный аэродром стратегической авиации / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

В ночь на 10 января два беспилотника (БПЛА) упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области РФ. Этот аэродром является базой для стратегических бомбардировщиков, совершающих авиаудары по Украине. Об этом сообщает издание Astra со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в Министерстве обороны РФ уже сделали отчет о текущей ситуации. В ведомстве сообщили о сбитии украинского беспилотника над территорией Саратовской области. Губернатор области Роман Бусаргин уточнил, что дрон был сбит над Энгельсским районом и что вроде бы никто не пострадал.

Однако, по информации ASTRA, над территорией военного аэродрома стратегической авиации "Энгельс 2" было сбито два беспилотника.

видео дня

"Беспилотников было 2, они были сбиты и упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О последствиях неизвестно", - указывают СМИ.

Стоит отметить, что от контролируемой Украиной территории до аэродрома "Энгельс-2" более 600 км. Также, авиабаза "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160, использовалась для авиаударов по территории Украины с февраля 2022 года. 26 декабря 2022 года после атаки на этот аэродром погибли трое российских военнослужащих.

Взрывы на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в российском Белгороде в результате работы российского ПВО, обломки ракет попали по жилым домам. Свидетели размещали в Сети видео с мощными взрывами, которые разворачивались в городе.

Также ранее сообщалось, что украинские силы ударили по военным объектам РФ в Белгороде. Недостаточная эффективность систем ПВО РФ привела к жертвам и повреждениям гражданской инфраструктуры в Белгороде.

Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук также заявил, что украинские силы могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома отправляются самолеты, которые обстреливают украинские города.

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