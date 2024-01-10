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NASAMS обещали еще год назад: Канада до сих пор не передала Украине ЗРК - СМИ

Анна Ярославская
10 января 2024, 11:40
В Офисе Джастина Трюдо ничего не сказали о передаче Украине NASAMS. Затруднились подтвердить намерения Канады передать больше ЗРК и в МО Канады.
Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, ЗРК NASAMS
Оттава объявила о планах передать Киеву ЗРК NASAMS 10 января 2023 года / Коллаж: Главред, фото: Википедия, president.gov.ua

Канада до сих пор не передала Украине ЗРК NASAMS, которую пообещала около года назад. Даже приблизительные сроки возможной поставки зенитно-ракетного комплекса неизвестны.

Как сообщает CTV News, Оттава объявила о планах передать Киеву систему противоракетной обороны класса "земля-воздух" стоимостью 406 миллионов долларов 10 января 2023 года.

"Почти год спустя одна из двух компаний, участвовавших в создании системы NASAMS, заявляет, что у нее нет контракта на канадское пожертвование", - говорится в сообщении.

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Отметим, NASAMS производят две компании: американская Raytheon и норвежская Kongsberg.

План состоит в том, чтобы Канада оплатила правительству Соединенных Штатов полную стоимость, а США заключили соглашение о продаже военной продукции за границу напрямую с Украиной.

Такая договоренность позволяет Канаде избежать обращения к правительству США за дальнейшим разрешением на отправку системы в Украину, которое необходимо каждый раз, когда американские военные технологии продаются за пределами страны.

В марте прошлого года канадское правительство оплатило обещанную систему. Однако она до сих пор не была передана. Также непонятно, когда может быть осуществлена такая передача. Представитель Министерства обороны Канады сообщил, что канадское оборонное ведомство сейчас работает с американскими коллегами по определению сроков.

Ответа на вопрос о дополнительных ЗРК для Украины от канадских должностных лиц журналисты получить не смогли. В Офисе Трюдо ничего не сказали о передаче Украине NASAMS. Затруднились подтвердить намерения Канады передать больше ЗРК и в МО Канады.

В канадском оборонном ведомстве подчеркнули, что правительство США подписало контракт с американским производителем оружия Raytheon на поставку системы NASAMS. Представители другого производителя, норвежской Kongsberg, на днях заявили, что у них до сих пор нет канадского контракта.

"Ведомство, занимающееся закупками, все еще рассматривает вопрос о закупке системы от Канады", – говорится в сообщении компании.

В то же время представитель Kongsberg затруднился ответить на вопрос, сколько времени понадобится на производство системы после получения разрешения.

Министерство обороны США подписало с Raytheon контракт на 1,2 миллиарда долларов США на системы NASAMS, предназначенные для Украины, в ноябре 2022 года. Объявлено, что ожидаемая дата завершения контракта – ноябрь 2025 года. Однако на запрос журналистов о том, подпадает ли обещанная Канадой система под этот контракт, а также когда она может быть передана, представитель Пентагона не ответил.

Как сообщал Главред, в ноябре 2023 года издание Defense Express писало о том, что с начала полномасштабного вторжения правительство Норвегии могло передать Украине до 8 единиц пусковых установок ЗРК NASAMS. В военный пакет могли также войти и около 4 пунктов управления. Однако это ориентировочные данные, указывают аналитики.

Всего ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает "прокачать" украинское небо пятью Patriot.

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