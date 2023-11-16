Сколько NASAMS могли передать Украине: СМИ раскрыли важные детали

Норвегия планирует потратить ориентировочно 1,15 млрд долларов на комплексное обновление ПВО.

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В Украине развернуты западные образцы ПВО / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

С начала полномасштабного вторжения правительство Норвегии могло передать Украине до 8 единиц пусковых установок зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Как пишет Defense Express, в военный пакет могли также войти и около 4 пунктов управления. Однако это ориентировочные данные, указывают аналитики.

К таким выводам эксперты пришли, проанализировав количество ракет и средств ПВО, которые правительство Норвегии должно закупить / изготовить, чтобы компенсировать противовоздушные средства, уже переданные Украине.

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В то же время другие СМИ указывают, что на начало этого года ВВС Норвегии имели на вооружении два батальона ЗРК NASAMS III (но без детализации по количеству), а в случае с Сухопутными войсками было просто указание, что ЗРК такого типа используются для обеспечения армейской ПВО.

ПВО Украины

Весной в Украине развернули второй комплекс системы ПВО IRIS-T. Тогда Берлин обещал передать Киеву четыре таких ЗРК.

Всего ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает "прокачать" украинское небо пятью Patriot.

Вместе с тем, россияне неоднократно пытались уничтожить установки во время массированных ударов по Украине. Однажды врагу даже удалось повредить Patriot под Киевом. Но система подверглась только незначительным повреждениям и быстро стала "в строй".

7 ноября новые системы NASAMS стали на боевое дежурство.

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