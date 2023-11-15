'Наши дети будут воевать': Зеленский высказался о 'заморозке' войны

По словам Зеленского, если эту войну не закончить сейчас и пойти на замораживание конфликта, воевать придется детям или внукам.

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Зеленский высказался о "заморозке" войны / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина не может позволить себе проявление слабости и не может принять замораживание конфликта с Россией. Он считает, что такой шаг означал бы, что в будущем последствия этого конфликта придется решать следующим поколениям. Об этом он заявил в интервью журналистам из 11 стран Африки, сообщает Офис президента.

"Замороженный конфликт - это такая же война. Это как вулкан, который "спит", но точно проснется. Вопрос времени. Поэтому мы не можем позволить себе патовой ситуации - временной слабости... Если это замороженный конфликт, то мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать, или наши внуки. Мы уже потеряли очень много людей. Или мы хотим так жить, зная, что будем растить детей, которые точно будут потом воевать? Россия вновь придет, если ее не поставить на место", - сказал Зеленский.

Президент считает, что войну нужно закончить с "уважением, чтобы весь мир знал, что тот, кто пришел захватил и убил, понес ответственность".

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Зеленский соглашается с идеей завершения войны, но в то же время считает, что это должно быть справедливое завершение, где преступники понесут ответственность, и страдателем должна быть не только Украина, но и те, кто совершил агрессию.

Президент выразил мнение, что при наличии политической воли Россия может быстро завершить войну, выведя свои войска из Украины.

Переговоры с Россией

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что представители США и Европы уже начали обсуждение возможности проведения мирных переговоров с Россией. Он отметил, что западные партнеры не давят на Киев в вопросе проведения мирных переговоров с Кремлем.

Заместитель представителя Госдепартамент США Ведант Патель сообщил, что в США не было консультаций с Украиной относительно возможного начала "мирных переговоров" с Россией как страной-агрессором.

Время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ еще не пришел. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо крозетто.

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