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Началось наступление с нескольких направлений: враг бросил силы для захвата Купянска

Юрий Берендий
15 ноября 2023, 20:15
В ВСУ сообщили о новом наступлении россиян на Купянск с двух направлений и готовности врага возобновить штурмовые действия в районе Бахмута.
Началось наступление с нескольких направлений: враг бросил силы для захвата Купянска
Россияне начали новое наступление на Купянск - в ВСУ раскрыли подробности / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты в районе Купянска Харьковской области перегруппировались и пытаются наступать с нескольких направлений. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

Он отметил, что оккупанты активно проводят атаки, направляя их в слабые места в оборонительных рядах Украины. В течение последних суток наши защитники отбили 12 вражеских нападений в районах Богдановки, Клещиевки, Ивановского и Андреевки. Оккупанты совершили один авиационный удар и использовали 46 дронов-камикадзе, всего совершили 643 артиллерийских обстрела. Отмечается, что потери врага составили 146 человек, а также было уничтожено 52 единицы вражеской техники, включая 5 БМП, 11 артиллерийских систем и 4 установки БМ-21 "Град".

"Россияне продолжают попытки возвращения под контроль Купянска, хотят снова его захватить, ведь это важный логистический центр", — рассказал Владимир Фитьо.

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В этом районе наши защитники отбили 11 вражеских нападений возле Синьковки и Петропавловки. Оккупанты выполнили 19 авиационных ударов, используя полный спектр вражеской авиации, включая штурмовые, бомбардировочные самолеты и вертолеты для огневой поддержки. Кроме того, применено 25 дронов-камикадзе. Всего на этом направлении было зафиксировано 532 обстрела украинских позиций. Уничтожено 246 человек вражеской живой силы, а также 52 единицы военной техники, 7 танков и 4 БМП.

Кроме того, враг интенсифицировал обстрелы артиллерией Бахмутском направлении, что свидетельствует об их готовности к новым атакам на наши позиции.

Владимир Фитьо также выразил свое видение возможностей России в дальнейшем пополнении потерь техники за счет использования сохраненных резервов бывшего Советского Союза.

"Хоть она (военная техника. - Ред.) и старая, но все равно представляет опасность. К примеру, россияне расконсервируют нефункциональные танки Т-62, из трех делают один, и он едет и стреляет, и чтобы его уничтожить - необходимо использовать боеприпас. То же касается и артиллерии. Это представляет большую опасность для защитников. Да, их уничтожают с помощью контрбатарейной борьбы, наши операторы - с использованием дронов-камикадзе, но количество вооружения, которое есть у врага, позволяет ему вести огонь большой плотности", - подытожил подполковник Владимир Фитьо.

Наступление на Купянск

Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо также сообщал, что у российских оккупантов есть стратегический план относительно захвата Украины до завершения 2023 года.

Генерал Александр Сырский сообщил, что Россия продолжает наступать одновременно на нескольких восточных направлениях. Например, несмотря на значительные потери, российские войска атакуют ВСУ в районе Купянска.

Командир ВСУ Денис Ярославский раскрыл детали новой тактики противника, подчеркивая, что российские войска все больше совершенствуют свои боевые стратегии и все активнее используют навыки, которые были взяты на вооружение от военных Украины.

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война в Украине ВСУ Купянск
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