РФ нацелилась на два города, усиливает удары дронами: Сырский раскрыл колоссальные потери врага

За две недели наступления Россия потеряла более 4 тысяч своих солдат.

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Россия наступает несмотря на потери / коллаж Главреда. Фото: Telegram Сырского, Минобороны РФ

Россия продолжает наступление одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности россияне, несмотря на большие потери, атакуют ВСУ в районе Купянска, доложил командующий Восточной группировкой генерал Александр Сырский в Telegram.

Кроме того, Россия увеличила количество использования дронов-камикадзе.

На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу путем проведения контратак.

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"Впрочем, наши защитники разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю", - подчеркнул Сырский.

По словам генерала, враг ежедневно теряет свои наступательные способности. Сырский раскрыл двухнедельные потери ВС РФ на востоке.

За две недели в районе ответственности ОСУВ "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 4 тысяч человек. Уничтожено и повреждено более 500 единиц военной техники оккупантов.

Бои на Донбассе

Россия в октябре пошла в новое масштабное наступление на востоке Украины, пытаясь вернуть утраченные позиции под Бахмутом, захватить железнодорожный узел в Купянске и окружить ВСУ в Авдеевке.

Эксперты подтверждают, что оккупанты, не считаясь с колоссальными потерями в живой силе и технике, медленно продвигаются на востоке Украины. В то же время бойцы ВСУ отмечают, что украинской группировке в Авдеевке в ближайшее время может угрожать окружение с трех сторон - в случае, если "серая зона" будет расширяться.

Многие политики и аналитики надеются, что с приближением холодов ситуация на фронте изменится - РОВ "увязнут" в грязи. Но в кругах защитников насчет этого весьма скептичны - готовятся к худшим сценариям боев зимой.

Отмечалось, что Россия начала больше применять дроны-камикадзе, а также усилила артобстрелы позиций ВСУ, вероятнее всего, после получения очередного пакета со снарядами из КНДР.

Но несмотря на тяжелые бои с оккупантами и медленные темпы контрнаступления ВСУ, Зеленский все еще надеется, что Украина достигнет результатов до конца 2023 года.

Всего в войне с Украиной, по данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия потеряла по меньшей мере 150 тысяч людей погибшими.

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