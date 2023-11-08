"Есть план": Украина достигнет результатов на фронте до конца года - Зеленский

Украинские военные ведут контрнаступление на южном направлении и смогут достичь результатов до конца года. Несмотря на то, что контрнаступление медленное, но у Киева есть план действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Reuters.
У Украины есть план боевых действий на 2024 год. Однако президент не может его раскрыть.
"У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень конкретные направления, по которым мы идем. Я не могу поделиться всеми подробностями, но у нас есть некоторые медленные шаги вперед на юге, а также у нас есть шаги на востоке", - сказал президент.видео дня
Он намекнул на то, что успех ожидается в Херсонской области. Он отметил, что украинские силы пытаются создать плацдарм на восточном берегу Днепра.
Контрнаступление ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что ВСУ продвигаются, но есть три проблемы. Ключевыми проблемами являются минные поля, а также дефицит боеприпасов и зенитных средств. Страну ждет сложная зима, которую предстоит пройти.
В то же время глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что у ВСУ есть все, чтобы продолжать контрнаступление зимой. Украина и партнеры еще раз просмотрели зимний период, чтобы распланировать на эти три месяца необходимые поставки
Данилов рассказал, будет ли зимой продолжаться контрнаступление ВСУ. Задача Украины довольно проста – это утилизация армии России, подчеркнул секретарь СНБО.
Другие новости:
- Будет ли препятствовать Венгрия вступлению Украины в ЕС: в ОП ответили
- "Дыхание замедляется": россияне используют запрещенное оружие - офицер ВСУ
- Венгрия не сможет заблокировать выделение помощи Украине - европейский комиссар