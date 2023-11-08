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"Есть план": Украина достигнет результатов на фронте до конца года - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
8 ноября 2023, 20:54
Владимир Зеленский отметил, что у Украины есть план боевых действий на 2024 год.
ВСУ, Владимир Зеленский
Украина добьется успеха на фронте до конца года / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Украинские военные ведут контрнаступление на южном направлении и смогут достичь результатов до конца года. Несмотря на то, что контрнаступление медленное, но у Киева есть план действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Reuters.

У Украины есть план боевых действий на 2024 год. Однако президент не может его раскрыть.

"У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень конкретные направления, по которым мы идем. Я не могу поделиться всеми подробностями, но у нас есть некоторые медленные шаги вперед на юге, а также у нас есть шаги на востоке", - сказал президент.

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Он намекнул на то, что успех ожидается в Херсонской области. Он отметил, что украинские силы пытаются создать плацдарм на восточном берегу Днепра.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что ВСУ продвигаются, но есть три проблемы. Ключевыми проблемами являются минные поля, а также дефицит боеприпасов и зенитных средств. Страну ждет сложная зима, которую предстоит пройти.

В то же время глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что у ВСУ есть все, чтобы продолжать контрнаступление зимой. Украина и партнеры еще раз просмотрели зимний период, чтобы распланировать на эти три месяца необходимые поставки

Данилов рассказал, будет ли зимой продолжаться контрнаступление ВСУ. Задача Украины довольно проста – это утилизация армии России, подчеркнул секретарь СНБО.

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война в Украине ВСУ Владимир Зеленский вторжение России контрнаступление ВСУ
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