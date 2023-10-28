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"Нам это не нужно": Данилов рассказал, будет ли зимой продолжаться контрнаступление ВСУ

Алина Дембицкая
28 октября 2023, 00:07
Задача Украины довольно проста – это утилизация армии России, подчеркнул секретарь СНБО.
'Нам это не нужно': Данилов рассказал, будет ли зимой продолжаться контрнаступление ВСУ
Данилов рассказал, будет ли зимой продолжаться контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: СНБО, Википедия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявления, которые утверждают, что Украина якобы готовится к весеннему наступлению в 2024 году и будет переходить в оборону зимой. По его словам, украинские воины продолжат уничтожать агрессора, чтобы как можно быстрее одержать победу. Об этом Данилов сказал в интервью "24 каналу".

"Не знаю, откуда звучат такие заявления (о прекращении контрнаступления, - ред.). У нас есть очень много экспертов, которые сидят на диванах, и не имеют никакого отношения к военным и к сектору безопасности и обороны. Однако они выдают свои "прогнозы"," инсайды", - заметил Данилов.

Он подчеркнул, что задача Украины довольно проста – это утилизация армии России, что на отлично делают представители сектора безопасности и обороны в любой точке, где они ее находят.

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"Мы и дальше будем продолжать это делать, поскольку, если не поставим точку в этом вопросе, то передадим эту проблему нашим детям, хотя и они уже воюют, внукам, правнукам. Нам это не нужно", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, сегодня нужно поставить точку в этой войне и одержать победу.

"Она обязательно будет, потому что это борьба прежде всего за нашу независимость, а также за те ценности, которые поддерживает подавляющая часть мира", - сказал Данилов.

Война России против Украины

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

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