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"Мы не дадим оружие": одна из стран ЕС наотрез отказалась поддерживать Украину

Алина Дембицкая
26 октября 2023, 22:51
Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил, что Словакия больше не может оказывать военную помощь Украине.
Роберт Фицо, ВСУ
Словакия наотрез отказалась поддерживать Украину / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, pixabay.com

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать Украину военно и отныне будет иметь "собственное мнение в Брюсселе". Об этом Фицо сказал в разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщается у него в Facebook.

Так, словацкий премьер заявил, что "с сегодняшнего дня Словакия будет иметь собственное мнение в Брюсселе".

"Я проинформировал президента ЕК, что новое словацкое правительство не будет поддерживать Украину в военном плане и что мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи", - отметил Фицо.

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В свою очередь спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил, что Словакия больше не может оказывать военную помощь Украине, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

"Речь, вероятно, больше не будет идти о летальном оружии или ракетных системах, поскольку мы уже исчерпали наши возможности. Если Словакия хочет сохранить какую-то степень собственной обороноспособности, то она больше не имеет больших возможностей для оказания военной помощи оружием", - заявил Пеллегрин, пишет Teraz.sk.

Словакия, по словам главы правительства, сосредоточится на гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что президент Словакии поддержала антиукраинскую партию. Президент Словакии считает, что нельзя игнорировать позицию партии, одержавшей победу на выборах.

Также Главред рассказывал о том, что Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийской партии на выборах. Братислава приняла решение о прекращении помощи Украине.

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