Военная помощь закончится: президент Словакии поддержала антиукраинскую партию

Президент Словакии считает, что нельзя игнорировать позицию победившей на выборах партии.

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Словакия может прекратить предоставление военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Словакия может прекратить предоставлять Украине военную помощь. Такой позиции придерживается президент страны Зузана Чапутова. Она не хочет предоставлять Украине новый пакет помощь и это связано с результатами парламентских выборов, где победила антиукраинская партия Smer-SD во главе с бывшим премьером страны Робертом Фицо. Об этом сообщает Dennik N.

Пакет военной помощи, против передачи которого теперь выступает Словакия, могли предоставить Украине еще во время председательства правительства Людовика Одора.

Представитель Чапутовой говорит, что таким образом она "уважает результаты демократических выборов", победитель которых обещал "не давать Украине ни одного патрона". Чапутова считает, что игнорирование позиции победившей партии "создаст досадный прецедент на будущее".

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Позиция лидера антиукраинской партии SMER-SD

Ранее лидер SMER-SD Роберт Фицо заявлял, что в случае победы на выборах, планирует отменить военную поддержку Украины. Во время предвыборной кампании говорил, что в случае его победы Словакия больше не пошлет Украине "ни одного патрона". Фицо также выступал против вступления Украины в НАТО.

Ближайшим союзником Фицо в ЕС может стать венгерский лидер Виктор Орбан, наиболее прокремлёвский среди руководителей государств европейского блока. Кроме того, Фицо повторял пропаганду РФ о том, что диктатор Владимир Путин якобы решил вторгнуться в Украину по вине "украинских нацистов и фашистов".

После одержания победы Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить помощь Украине.

"Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина", ‒ сказал политик.

В ЕС отреагировали на победу антиукраинской партии и не придумали ничего лучше, чем сказать, что это "результат свободных выборов".

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