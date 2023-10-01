"Мы имеем большие проблемы": "друг Путина" и победитель выборов в Словакии хочет прекратить помощь Украине

Лидер партии Smer-SD, ставшей победитем парламентских выборов в Словакии, Роберт Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

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Роберт Фицо сделал новое заявление в пророссийском духе / Коллаж: Главред, фото: komentare.hnonline.sk, pixabay

Лидер партии Smer-SD, которая одержала фактическую победу на парламентских выборах в Словакии, Роберт Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине. Слова политика приводит западное новостное агентство AP.

"Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина", ‒ сказал политик.

Фицо добавил, что готов начать переговоры с другими партиями о формировании коалиционного правительства, как только президент Зузана Чапутова попросит его об этом.

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"Мы здесь, мы готовы, мы кое-чему научились, мы стали более опытными. У нас есть четкие идеи, у нас есть четкие планы. Мы знаем, что именно должно делать правительство", – сказал Фицо.

Позиция SMER-SD по поводу войны в Украине

Отметим, что ранее лидер SMER-SD Роберт Фицо заявлял, что в случае победы на выборах, планирует отменить военную поддержку Украины.

Роберт Фицо, напоминает "Радио Свобода", во время предвыборной кампании говорил, что в случае его победы Словакия больше не пошлет Украине "ни одного патрона". Фицо также выступал против вступления Украины в НАТО.

Ближайшим союзником Фицо в ЕС может стать венгерский лидер Виктор Орбан, наиболее прокремлёвский среди руководителей государств европейского блока.

Кроме того, Фицо повторял пропаганду РФ о том, что диктатор Владимир Путин якобы решил вторгнуться в Украину по вине "украинских нацистов и фашистов".

До того президент Словакии Зузана Чапутова приезжала в Киев ради встречи с Зеленским. И заявила, что "общий визит в Украину с президентом Павелом подтверждает новую эру отношений между главами государств Словакии и Чехии".

Как известно, с началом войны РФ, Словакия оказывает Украине военную помощь. Министр обороны Словакии Ярослав Надь пообещал, что Братислава передаст Киеву "много чего еще".

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