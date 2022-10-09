"Подарок Путину": Словакия передала Украине мощные САУ Zuzana-2

Министр обороны Словакии Ярослав Надь пообещал, что Братислава передаст Киеву "много чего еще".
Еще две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 прибыли из Словакии в Украину для нужд ВСУ.
Об этом глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь сообщил в Twitter.
"В честь 70-летия мы преподнесли еще один подарок агрессору Путину. Еще две новые гаубицы Zuzana 2 уже в Украине", - написал Надь.
По его словам, в будущем в Украину из Словакии прибудет "много чего еще".
Zuzana – самоходная артиллерийская установка, последующая модификация САУ Dana с пушкой калибром 155 мм.
Построена на колесном шасси TATRA 8×8.
Машина оснащена:
- 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра;
- максимальная дальность стрельбы 41 км.;
- масса самоходки 32 т;
- экипаж состоит из четырех человек;
- автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получили от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.
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Автор: Алексей Тесля