"Подарок Путину": Словакия передала Украине мощные САУ Zuzana-2

САУ Zuzana 2 передали Украине / @JaroNad

Еще две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 прибыли из Словакии в Украину для нужд ВСУ.

Об этом глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь сообщил в Twitter.

"В честь 70-летия мы преподнесли еще один подарок агрессору Путину. Еще две новые гаубицы Zuzana 2 уже в Украине", - написал Надь.

По его словам, в будущем в Украину из Словакии прибудет "много чего еще".

Zuzana – самоходная артиллерийская установка, последующая модификация САУ Dana с пушкой калибром 155 мм.

Построена на колесном шасси TATRA 8×8.

Машина оснащена:

155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра;

максимальная дальность стрельбы 41 км.;

масса самоходки 32 т;

экипаж состоит из четырех человек;

автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получили от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

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