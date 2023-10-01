В Словакии на выборах побеждают "друзья Путина" из пророссийской партии Фицо

Партия SMER-SD Роберта Фицо опережает либеральную проевропейскую партию.

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Партия Роберта Фицо побеждает на выборах в Словакии / Коллаж: Главред, Фото: komentare.hnonline.sk, pixabay

В Словакии на состоявшихся внеочередных парламентских выборах победу одерживает популистская партия SMER-SD, которую возглавляет пророссийский экс-премьер Роберт Фицо.

Партия сторонников взаимодействия со страной-агрессором опережает либеральную проевропейскую партию, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что по предварительным итогам, опубликованным государственной избирательной комиссией после подсчета почти 99% бюллетеней, партию SMER-SD поддержали 23,37% избирателей.

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При этом основная соперница SMER-SD, проевропейская "Прогрессивная Словакия", которую возглавляет вице-спикер Европарламента Михал Шимечка, набирает 16,86% голосов. В тройке лидеров также левоцентристская партия "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини – 15%.

Кроме них, пятипроцентный барьер преодолели еще четыре партии, заручившиеся поддержкой от 5,7 до 9,1% избирателей. Окончательные результаты голосования должны быть объявлены сегодня.

Результаты выборов в Словакии / Slovak Spectator

Позиция SMER-SD по поводу войны в Украине

Отметим, что ранее лидер SMER-SD Роберт Фицо заявлял, что в случае победы на выборах, планирует отменить военную поддержку Украины.

Роберт Фицо, напоминает "Радио Свобода", во время предвыборной кампании говорил, что в случае его победы Словакия больше не пошлет Украине "ни одного патрона". Фицо также выступал против вступления Украины в НАТО.

Ближайшим союзником Фицо в ЕС может стать венгерский лидер Виктор Орбан, наиболее прокремлёвский среди руководителей государств европейского блока.

Кроме того, Фицо повторял пропаганду РФ о том, что диктатор Владимир Путин якобы решил вторгнуться в Украину по вине "украинских нацистов и фашистов".

Ранее глава МИД Словакии разнес Венгрию. Проблема войны агрессора России против Украины – это действия Москвы, а не Европейского Союза, сказал глава МИД Словакии Мирослав Влаховский.

Напомним, президент Словакии ранее приезжала в Киев для встречи с Зеленским. Зузана Чапутова заявила, что "общий визит в Украину с президентом Павелом подтверждает новую эру отношений между главами государств Словакии и Чехии.

Как известно, с началом войны РФ, Словакия оказывает Украине военную помощь. Министр обороны Словакии Ярослав Надь пообещал, что Братислава передаст Киеву "много чего еще".

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