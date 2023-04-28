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Президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским

Анна Ярославская
28 апреля 2023, 10:19 обновлено 28 апреля, 10:35
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Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли в столицу утром 28 апреля. Для чешского президента это первая поездка в Украину.
Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли
Петр Павел и Зузана Чапутова побывали в Бородянке / Фото facebook.com/zcaputova

В пятницу, 28 апреля, президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли в Киев. Об этом сегодня сообщили словацкие СМИ.

Два лидера прибыли в столицу Украины утром. Планируется, что у них состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Для Петра Павла, назначенного на эту должность в марте 2023 года, это первая поездка в Украину.

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Петр Павел утром 28 апреля приехал в Киев
Петр Павел утром 28 апреля приехал в Киев / Фото Telegram

"Президент Чехии Петр Павел говорил о том, что хотел бы поехать в Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой еще до того, как народ избрал его главой государства в январе. Спустя три месяца Чапутова и Павел вместе отправились в Украину и в пятницу в Киеве встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утром они посетили город Бородянка, разрушенный русскими войсками в начале вторжения", - пишет словацкий портал sme.sk.

Петр Павел и Зузана Чапутова по дороге в Киев
Петр Павел и Зузана Чапутова по дороге в Киев / Фото facebook.com/zcaputova

Тем временем Зузана Чапутова заявила, что "общий визит в Украину с президентом Павелом подтверждает новую эру отношений между главами государств Словакии и Чехии.

"Это наша первая совместная заграничная поездка и я рада, что она следует в Украину. Пожалуй, нет двух более близких наций в мире, чем словаки и чехи. Наш посыл понятен: Украина нас связывает не только границей и общим прошлым, но и общим будущим", - написала в Facebook президент Словакии.

Она также опубликовала фото из Бородянки Киевской области, где Чапутова побывала вместе с Павелом.

Петр Павел и Зузана Чапутова в Бородянке
Петр Павел и Зузана Чапутова в Бородянке / Фото facebook.com/zcaputova

Как сообщал Главред, ранее президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, по мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО. Он подчеркнул, что у Запада нет альтернативы поддержке Украины.

Также Павел говорил, что Чехия приложила много усилий, чтобы помочь ВСУ с поставками оружия – но сейчас у нее осталось не так много вариантов для оказания дальнейшей помощи.

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