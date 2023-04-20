После победы в войне Украина должна стать членом НАТО - президент Чехии

У стран Запада нет другого выхода, кроме как поддержать Украину. Альтернативой является успех страны-оккупанта РФ.

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У Запада нет альтернативы поддержке Украины, сказал Петр Павел / Фото facebook.com/PetrPavelPrezidentem, НАТО

Президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, по мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО.

Он подчеркнул, что у Запада нет альтернативы поддержке Украины, передает Ceske Noviny.

"Я рад, что мы все понимаем, что другого выхода, кроме как поддержать Украину, нет. Альтернативой является успех России, который будет означать для нас гораздо больше проблем и, возможно, даже более серьезных, чем мы имеем сегодня", – заявил Павел на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем Северо-Атлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

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Павел добавил, что Чешская Республика и союзники по альянсу готовы в долгосрочной перспективе поддерживать Украину на пути к прекращению войны, послевоенному восстановлению и членству в НАТО.

Петр Павел - что о нем известно Петр Павел — чешский государственный, военный и общественный деятель, генерал армии в отставке. Избранный Президент Чехии с 28 января 2023 года. Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, сменив на посту Милоша Земана, находившегося на нем два срока – десять лет. В прошлом Петр Павел — председатель Военного комитета НАТО (2015—2018), первый представитель восточноевропейского государства на этой должности, начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики

В свою очередь, Столтенберг напомнил, что Чехия уже поставила Украине танки, вертолеты и зенитные комплексы.

Также глава НАТО заявил, что необходимо дальнейшее увеличение ресурсов армии в рамках усиления военного присутствия на восточном фланге альянса. Это, по его мнению, должно удержать Путина от возможного нападения на другие страны .

"Очевидно, что нам нужно больше вкладывать в оборону, потому что мы живем в более опасном мире, и мы видим, что президент Путин готов применить силу против своих соседей", – сказал Столтенберг.

Членство Украины в НАТО

Сейм Литвы принял резолюцию к летнему саммиту (11-12 июля) НАТО в Вильнюсе, которая включает официальное приглашение для Украины о присоединении к Североатлантическому альянсу. В документе говорится, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо пригласить Украину присоединиться к НАТО, а подписать протоколы о членстве и запустить процесс ратификации, когда условия это позволят.

В ноябре Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться уже после победы в войне с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции России. По словам Мкрона, Украина подверглась российской агрессии и нуждается в гарантиях безопасности. Однако такие гарантии должны быть предоставлены и самой Москве. Все закончится переговорами и нельзя допустить, чтобы их вели Китай и Турция.

Согласно соцопросам, украинцы поддерживают возобновление ядерного статуса Украины и считают, что наиболее оптимальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО.

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