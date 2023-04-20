УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

После победы в войне Украина должна стать членом НАТО - президент Чехии

Анна Ярославская
20 апреля 2023, 08:56 обновлено 20 апреля, 09:02
31
У стран Запада нет другого выхода, кроме как поддержать Украину. Альтернативой является успех страны-оккупанта РФ.
Петр Павел, членство Украины в НАТО
У Запада нет альтернативы поддержке Украины, сказал Петр Павел / Фото facebook.com/PetrPavelPrezidentem, НАТО

Президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, по мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО.

Он подчеркнул, что у Запада нет альтернативы поддержке Украины, передает Ceske Noviny.

"Я рад, что мы все понимаем, что другого выхода, кроме как поддержать Украину, нет. Альтернативой является успех России, который будет означать для нас гораздо больше проблем и, возможно, даже более серьезных, чем мы имеем сегодня", – заявил Павел на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем Северо-Атлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

видео дня

Павел добавил, что Чешская Республика и союзники по альянсу готовы в долгосрочной перспективе поддерживать Украину на пути к прекращению войны, послевоенному восстановлению и членству в НАТО.

Петр Павел - что о нем известно

Петр Павел — чешский государственный, военный и общественный деятель, генерал армии в отставке. Избранный Президент Чехии с 28 января 2023 года.

Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, сменив на посту Милоша Земана, находившегося на нем два срока – десять лет.

В прошлом Петр Павел — председатель Военного комитета НАТО (2015—2018), первый представитель восточноевропейского государства на этой должности, начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики

В свою очередь, Столтенберг напомнил, что Чехия уже поставила Украине танки, вертолеты и зенитные комплексы.

Также глава НАТО заявил, что необходимо дальнейшее увеличение ресурсов армии в рамках усиления военного присутствия на восточном фланге альянса. Это, по его мнению, должно удержать Путина от возможного нападения на другие страны .

"Очевидно, что нам нужно больше вкладывать в оборону, потому что мы живем в более опасном мире, и мы видим, что президент Путин готов применить силу против своих соседей", – сказал Столтенберг.

Членство Украины в НАТО

Сейм Литвы принял резолюцию к летнему саммиту (11-12 июля) НАТО в Вильнюсе, которая включает официальное приглашение для Украины о присоединении к Североатлантическому альянсу. В документе говорится, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо пригласить Украину присоединиться к НАТО, а подписать протоколы о членстве и запустить процесс ратификации, когда условия это позволят.

В ноябре Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться уже после победы в войне с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции России. По словам Мкрона, Украина подверглась российской агрессии и нуждается в гарантиях безопасности. Однако такие гарантии должны быть предоставлены и самой Москве. Все закончится переговорами и нельзя допустить, чтобы их вели Китай и Турция.

Согласно соцопросам, украинцы поддерживают возобновление ядерного статуса Украины и считают, что наиболее оптимальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО.

Другие новости:

война в Украине НАТО Петр Павел новости Украины и мира война России и Украины
Реклама

Главное за день

После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас Галлямов

После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас Галлямов

09:00 Эксклюзивы
После победы в войне Украина должна стать членом НАТО - президент Чехии

После победы в войне Украина должна стать членом НАТО - президент Чехии

08:56 Мир
Киев – цель для агрессора России, но враг получит по зубам – Кличко

Киев – цель для агрессора России, но враг получит по зубам – Кличко

08:53 Политика
Все главные новости

Последние новости

09:34

Контрнаступление и ложные ожидания

09:18

Жил с опекунами: стала известна личность подростка из Мариуполя, которого "усыновила" Львова-БеловаВидео

09:00

После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас ГаллямовЭксклюзив

08:56

Что означает упавшая икона: как защитить свой дом от беды

08:56

После победы в войне Украина должна стать членом НАТО - президент Чехии

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:53

Киев – цель для агрессора России, но враг получит по зубам – КличкоВидео

08:18

Гороскоп на сегодня 20 апреля 2023: Козерогам – капризы, Рыбам – взрыв эмоцийВидео

08:02

В боях за родной край погиб выпускник харьковского вуза: он создал проект реукраинизации Донбасса

07:53

Путин осознал плохую ситуацию: у Байдена объяснили "визит" диктатора на оккупированные территорииВидео

Реклама
07:52

Как очистить сгоревший эмалированный чайник: 2 проверенных способа

07:48

Что сделать чтобы не воняла обувь и ноги: 3 действенных совета

07:19

Очень серьезные системы ПВО уже есть у Украины, будут еще мощнее – ЗеленскийВидео

06:47

Яркая вспышка в небе над Киевом остается загадкой: в NASA опровергли падение спутника над столицейВидео

06:29

Когда мы достанем своими ракетами до московских болотмнение

03:43

5 необычных вещей, которые нельзя взять с собой в космос

03:20

Его знают только единицы: царский рецепт изумительной закуски из сала за 100 гривенВидео

03:15

"Уехала с концами": скандальный блогер рассказал, куда исчезла Надежда Мейхер

02:45

Как варить замороженные хинкали: пошаговая инструкция, чтобы блюдо получилось идеальным

02:00

"Россию атакуют 1000 дронов": эксперт объяснил, почему ВСУ держат в страхе пропаганду КремляВидео

01:30

"Шел в ад и возвращался с улыбкой": под Угледаром погиб замкомандира взвода 72-й ОМБр Олег Койляк

Реклама
00:51

Начальница уволила женщину из-за плохого самочувствия: месть развалила ее бизнес

00:51

Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делатьВидео

00:09

Драгоценная вещь: зачем люди тоннами собирают пластиковые крышки от бутылок и используют повторноВидео

19 апреля, среда
23:42

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASAВидео

23:25

Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делатьВидео

23:18

Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - ДаниловВидео

22:27

Избиение военного на Волыни: 22-летний подозреваемый проходит по делу о смертельной аварии

22:20

О чем может рассказать кошачий хвост: 4 причины пристальней следить за питомцемВидео

22:20

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревогаВидео

21:39

Не успел вернуться: Алла Пугачева выгоняет Максима ГалкинаВидео

21:25

Доллар по 36,6: что будет с курсом валют в ближайшее времяВидео

21:10

Украина получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает СШАВидео

20:58

"Петушки закукарекали": Алиев ярко поставил на место обнаглевших россиянВидео

20:51

"Зеленский был в полуокружении": аналитики установили точное место пребывания президента в АвдеевкеВидео

20:05

"Кошмар, что с ним стало, чучело": Киркоров огорошил россиян дикими танцами на своем концертеВидео

19:46

"Большое" наступление россиян окончательно провалилось, Путин с этим смирился - эксперт

19:33

"Нам не жалко": Потап рассказал кому выгодны слухи про его развод с КаменскихВидео

19:29

Виталий Портников. Россия вынуждена воевать хламомВидеоблоги

19:23

Бил ногами в голову и сломал нос: на Волыни офицер набросился на военного, у него отказали ноги

19:20

Сиди, россиянин, сопи в две дырочки и помалкиваймнение

Реклама
18:55

"Панцири не спасут": в Москву от ВСУ может долететь все что угодно - военный экспертВидео

18:33

Украину подморозит новый циклон: в страну мчит последнее похолодание - синоптикВидео

18:13

Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз и показала ребенка

17:59

"Россия бросает свою армию в "мясные атаки": военный эксперт указал на провал ПутинаВидео

17:49

"Враг концентрирует наибольшее количество сил": Сырский рассказал о динамичных боях в БахмутеВидео

17:41

"Хвастаюсь": 49-летняя Королёва показала себя в купальнике после побега из РоссииВидео

17:30

Как коптить сало в домашних условиях: хитрая уловка, о которой мало кто догадывается

17:16

Зачем в кармане носить имбирь: деньги домой потекут рекой

17:10

Невероятная головоломка: найти лишнюю букву за 10 секунд смогут лишь люди с высоким IQВидео

17:09

Еще 2 года войны: министр обороны Британии дал неутешительный прогноз о войне в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять