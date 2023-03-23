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Передали все, что могли: президент Чехии загрустил насчет военной помощи для Украины

23 марта 2023, 14:25
Чехия помогала Украине с поставками вооружений изо всех сил, но сейчас осталось уже немного вариантов для новой помощи, говорит президент страны.
Флаг Чехия, Павел
Президент Чехии Петр Павел / коллаж фото Википедия и ua.depositphotos.com

Чехия приложила много усилий, чтобы помочь ВСУ с поставками оружия – но сейчас у нее осталось не так много вариантов для оказания дальнейшей помощи. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

Как говорит Павел, Чехия уже передала Украине все, что могла – кроме небольших вариантов помощи в разрезе противовоздушной обороны и поставок боеприпасов, которые изготовляются на чешских заводах.

Однако, говорит Павел, тут могут возникнуть проблемы с рабочими руками на таком производстве.

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"Рабочую силу здесь трудно найти. Но есть возможности, например, в виде рабочих из Украины", - сказал он.

Кроме того, Павел считает решение правительства ФРГ предоставить Украине танки Leopard 2 очень хорошим решением.

"Это открыло двери для всех других стран. Для успешного наступления украинцам сейчас нужны танки, бронемашины, артиллерия, средства противовоздушной обороны и много-много боеприпасов […]. Также помогут истребители МиГ-29, которые перейдут из Польши и Словакии в Украину. Каждый самолет имеет значение. Мне не хватает воображения, что мы можем сделать дальше ", − сказал он.

Скандальное заявление Петра Павла о войне в Украине

Ранее Петр Павел заявил, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения.

"Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно в какой-то момент Украина изменит свое видение", — добавил он.

Петер Павел отметил, что поражение РФ имеет различные сценарии, в том числе те, которые Запад должен избежать.

"Возможно, что это приведет к развалу России. Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении", подчеркнул он и призвал "быть реалистичными - надеяться на лучшее, однако готовиться к худшему".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на годовщину полномасштабного российского вторжения в ООН и во всем мире пройдут "большие события", посвященные обсуждению агрессии России против Украины.

Как отметил Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпяку, процесс исключения России из Совета Безопасности ООН неизбежно затянется. Однако 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "большие события" и эти два дня будут посвящены исключительно российской вооруженной агрессии и будущей победе Украины.

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