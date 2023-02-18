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Кулеба поставил на место намекавшего на уступки Украины РФ лидера Чехии

18 февраля 2023, 18:31
Дмитрий Кулеба назвал недопустимым склонение Украины к уступкам.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба жестко отреагировал на заявления избранного президента Чехии Петера Павела по поводу того, что Украине возможно придется пойти на уступки РФ.

"Есть интеллектуальная ловушка, которой надо избежать. Поддерживая Украину, надо также верить в Украину, а не готовить ее к худшему", — процитировал министр Павела в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

При этом Кулеба назвал недопустимым склонение Украины к уступкам: "Нет разницы между теми, кто говорит фразу "Украина, возможно, уступит" и фразу "Украине, вероятно, придется уступить. Поэтому верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим".

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Как пишет издание, другие участники дискуссии также вступили в спор с Павелом. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил: "Тем, кто говорит "будьте реалистичными", я хочу напомнить, что год назад "быть реалистичным" означало не предполагать, что сегодня мы оказались здесь. Быть реалистичным - это значит быть близоруким".

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что РФ должна заплатить высокую цену за атаку на Украину: "Все 400 млн замороженных российских денег должны быть потрачены в Украине. Цена для России за это нападение должна быть действительно высокой. Если она будет такой, которую они осилят - то будет новое нападение. И Россия должна действительно проиграть войну".

Скандальное заявление Петра Павела

Ранее Павел заявил, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения.

"Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно в какой-то момент Украина изменит свое видение", — добавил он.

Петер Павел отметил, что поражение РФ имеет различные сценарии, в том числе те, которые Запад должен избежать.

"Возможно, что это приведет к развалу России... Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении", подчеркнул он и призвал "быть реалистичными - надеяться на лучшее, однако готовиться к худшему".

Ранее Кулеба заявил, что на годовщину полномасштабного российского вторжения в ООН и во всем мире пройдут "большие события", посвященные обсуждению агрессии России против Украины.

Как отметил Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпяку, процесс исключения России из Совета Безопасности ООН неизбежно затянется. Однако 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "большие события" и эти два дня будут посвящены исключительно российской вооруженной агрессии и будущей победе Украины.

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Петр Павел Дмитрий Кулеба новости Чехии война России и Украины
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