У Украины будет только одна попытка пойти в большое контрнаступление – президент Чехии

Контрнаступление украинских военных должно состояться в течение нескольких месяцев. Окно возможностей открыто в этом году, дальше будет труднее это сделать.

Президент Чехии выразил мнение, что Украина будет иметь только одну попытку осуществить большое контрнаступление/ 93 ОМБр Холодный Яр, Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что Украина должна пойти в контрнаступление против российских оккупантов в этом году. По его словам, если это не будет сделано в этом году, дальше будет труднее получить помощь от союзников на новую попытку.

Об этом Павел сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. По его словам, "окно возможностей открыто в этом году".

"Многие страны, многие политики ожидают какого-то прогресса в этом году. Я думаю, что у Украины будет только одна попытка осуществить большое контрнаступление. Поэтому, если она решит начать большое контрнаступление и потерпит неудачу, будет чрезвычайно сложно получить финансирование для следующего", – сказал Павел.

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Он отметил, что контрнаступление украинских войск должно состояться в течение нескольких месяцев, и добавил, что после следующей зимы будет труднее получить от партнеров необходимую помощь.

Скандальные высказывания Петра Павла

Ранее Павел заявил, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения. Петер Павел отметил, что поражение РФ имеет различные сценарии, в том числе и те, которых Запад должен избежать. Среди них президент Чехии назвал те, которые приведут к развалу России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба жестко отреагировал на заявления избранного президента Чехии Петера Павла по поводу того, что Украине возможно придется пойти на уступки РФ.

При этом Кулеба назвал недопустимым склонение Украины к уступкам: "Нет разницы между теми, кто говорит фразу "Украина, возможно, уступит" и фразу "Украине, вероятно, придется уступить". Поэтому верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы одержим победу".

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