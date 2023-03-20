Си Цзиньпин озвучил мнение о войне в Украине ​и назвал цели визита в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин накануне визита в Россию опубликовал статью для Российской газеты, в которой рассказал об отношении к ситуации в Украине.
В своей статье китайский лидер назвал войну России и Украины "кризисом".
"С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам. Озвученный мною ряд видений является основным принципом Китая при украинском урегулировании", - написал Си Цзиньпин.
По словам главы Китая, речь идет, в частности, о "необходимости придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок".
По словам Си Цзиньпина, "сложные проблемы не имеют простых решений".
"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и общей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - написал он.
Си Цзиньпин также акцентировал внимание на теме отношений Китая и России.
"За 70 с лишним лет китайско-российские отношения прошли весьма непростой путь. Оглядываясь на прошлое, мы глубоко осознаем, что сегодняшний уровень китайско-российских отношений дался нелегко, следует бережно сохранять неувядающую дружбу между Китаем и Россией", - говорится в статье.
Лидер Китая добавил, что нынешний визит в Россию направлен на укрепление дружбы и мира, готов вместе с Путиным наметить новые планы для развития российско-китайских отношений.
Отметим, что российский диктатор Владимир Путин накануне визита Си Цзиньпина также написал статью для одного из крупнейших СМИ Китая - "Жэньминь Жибао".
В статье Путин указывает, что визит Си Цзиньпина является значимым событием и Россия связывает большие ожидания с предстоящими переговорами.
Путин называет Си Цзиньпина настоящим другом, который уже как брат, и отмечает прогресс, достигнутый в двусторонних связях в течение последних десяти лет.
"Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху", - написал Путин.
Президент РФ заявляет, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию "украинского кризиса" и приветствует готовность Китая сыграть конструктивную роль в его урегулировании.
Визит Си Цзиньпина в РФ
17 марта в Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта. Он приедет по приглашению российского диктатора Владимира Путина.
17 марта спикер МИД Китая Ван Вэньбин, заявил, что Си Цзиньпин во время визита в РФ будет отстаивать "объективную и беспристрастную" позицию Китая по отношению к российско-украинской войне и будет продвигать необходимость мирного урегулирования.
"Позиция Китая сводится к одному предложению, которое заключается в том, чтобы призывать к миру и способствовать переговорам", — сказал он.
Поездка Си Цзиньпиня в Москву состоится на фоне попыток Пекина представить себя нейтральным посредником в войне РФ против Украины, сохранить свои отношения без границ с РФ и возобновить связи с Западом.
Аналитики Института изучения войны считают, что Си Цзиньпин во время официального визита в РФ, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным схемы уклонения от санкций и заинтересованность Китая в посредничестве в урегулировании войны в Украине.
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита Москву на следующей неделе, отмечала газета The Wall Street Journal.
13 марта президент США Джо Байден заявил, что планирует в скором времени поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Когда точно состоится этот разговор, глава Белого дома не сообщил.
Также в СМИ сообщили, что накануне визита главы КНР китайская сторона пытается прозондировать, на какие уступки готов диктатор РФ в конфликте с Украиной. При этом российские элиты надеются, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" - уже неважно.
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