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Ордер на арест – клеймо для Путина: Си Цзиньпин едет за капитуляцией РФ – журналист

20 марта 2023, 04:30
Си Цзиньпин заинтересован в сохранении слабеющего Владимира Путина у власти, считает Юлия Латынина.
Путин, Си Цзиньпин
В РФ анонсировали визит Си Цзиньпина / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина сделал российского президента "прокаженным", а также смешал карты всех международных игроков.

"Это — не красная черта, не черная метка. Это именно клеймо, которое переводится так: ради спасения России Путин должен уйти. Или Путин, или Россия", — пишет российский журналист Юлия Латынина в материале для издания Novayagazeta.

Журналист считает, что Си Цзиньпину хотелось бы, чтобы такое состояние продолжалось как можно дольше.

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"А продолжаться оно может только при одном условии. Россия — страна-изгой, а Путин — во главе ее. Си Цзиньпин заинтересован в сохранении Путина у власти по той же причине, по которой он заинтересован в сохранении существования Северной Кореи. В этом, собственно, и смысл так называемого "мирного плана" Китая. За этим Си Цзиньпин и прилетает в Москву: принять капитуляцию Путина", — добавила Латынина.

Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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