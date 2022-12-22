Макрон закрутил свою шарманку: во вступление Украины в НАТО не верит, а "гарантии" просит и для РФ

Все равно нужно будет садиться за стол переговоров и нельзя допустить, чтобы по итогу их вели Китай и Турция, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Украина - жертва агрессии России, но и Москве нужны гарантии безопасности, - Макрон / Коллаж УНИАН

Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции страны-оккупанта России. Она подверглась российской агрессии и нуждается в гарантиях безопасности. Однако такие гарантии должны быть предоставлены, дескать, и самой Москве. Все закончится переговорами и нельзя допустить, чтобы их вели Китай и Турция. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщает Le Figaro, в интервью французским СМИ Макрон рассказал о том, что в процессе завершения войны Украине – как пострадавшей стороне – должны быть предоставлены гарантии безопасности. В то же время аналогичные гарантии должна получить и агрессор Россия.

По его словам, интеграция Украины в Альянс маловероятна, поскольку Россия рассматривает такой шаг в качестве конфронтации.

"С этой Россией (вступление Украины в Североатлантический альянс, - ред.) такое трудно представить... Но вступит ли Украина в НАТО - что не является наиболее вероятным сценарием - или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более, что она подверглась агрессии со стороны России", - объяснил свою позицию Макрон.

Также президент Франции считает, что война закончится переговорами, и лучше не допускать ситуации, чтобы диалог проводили только Китай и Турция.

"В конце будет нужно всем садиться за стол переговоров... И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция", - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Слова Макрона о "гарантиях безопасности" для агрессора России

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале декабря сказал, что России, дескать, должны быть предоставлены свои "гарантии" в будущей концепции безопасности Европы. Однако такие гарантии могут быть получены Москвой, когда она вернется к переговорному процессу.

Впрочем, он также уточнил, что решение о том, когда должны состояться переговоры между Украиной и Россией, должен принимать Киев.

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией, мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь — это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры с РФ), - сказал Макрон.

Секретарь Совета национально безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подверг жесткой критике слова Макрона о якобы "гарантиях безопасности" оккупанту РФ. Данилов подчеркнул, что никакой подковерной дипломатии больше быть не должно, а лучшей гарантией станет демилитаризация и лишение России ядерного оружия.

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