"Венгрия – это проблема, которую надо решить": в Эстонии срочно обратились к ЕС

Эстонский премьер выразила удивление тем, что Будапешт придерживается взглядов, которые противоположны взглядам большинства стран-членов ЕС.

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В Эстонии срочно обратились в ЕС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Премьер Эстонии Кая Каллас накануне саммита ЕС заявила, что Венгрия становится проблемой для Европейского Союза, которую необходимо решить. Она подчеркнула, что из-за действий Венгрии сохранять единство становится все сложнее. Об этом пишет The Guardian.

"Это становится проблемой, которую мы должны решить. У нас и раньше были разные мнения, и нам удавалось сохранять единство, но в отношении Венгрии это становится все сложнее. Мы – Европейский Союз, у нас есть правила, по которым мы принимаем решения. Мы не имеем мощного инструмента для противодействия (тому, что делает Венгрия, - ред.)", - заявила Каллас.

Она выразила удивление тем, что Будапешт придерживается взглядов, которые противоположны взглядам большинства стран-членов ЕС, а также остается за пределами еврозоны, несмотря на высокую инфляцию.

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Глава эстонского правительства подчеркнула, что именно Венгрия нуждается в Европейском Союзе, а не наоборот.

Скандальные заявления Венгрии относительно Украины

Недавно скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь Украине - не в интересах его народа. Как отметил венгерский премьер, интересы Украины, мол, никогда не будут ставиться выше интересов Венгрии, и он считает недопустимым, чтобы это "кого-то задело".

Также Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум. Так, Орбан заявил, что Венгрия не будет оказывать поддержку Украине в вопросах международных отношений до тех пор, пока Киев не восстановит языковые права этнических венгров, проживающих на территории страны.

Кроме того, Орбан цинично "подмахнул" Путину. Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины.

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