Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум: дерзкое заявление Орбана

Венгрия заявила, что не будет поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни.

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Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Венгрия не будет предоставлять поддержку Украине в вопросах международных отношений до тех пор, пока Киев не восстановит языковые права этнических венгров, проживающих на территории страны. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет венгерское издание Hirado.hu.

"Украинцы годами травят венгерские школы, хотят их превратить в украинские, а если это не сработает, то хотят их закрыть", - заявил Орбан.

Как отметил венгерский премьер, примером такой "травли" может быть инцидент в мукачевской школе, где детям якобы запретили петь государственный гимн Венгрии и носить одежду в венгерских национальных цветах.

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"Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, которые гарантировали права закарпатских венгров", - добавил Орбан.

Скандальные заявления Венгрии относительно Украины

Недавно в Венгрии сделали новое скандальное заявление, фактически подыграв российской пропаганде. На этот раз неадекватным заявлением отметился глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш. Он выдал, что "западный мир должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам".

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть "Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Также Орбан цинично "подмахнул" Путину. Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины.

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