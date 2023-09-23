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Эксперт оценил, насколько реальны угрозы Польши уменьшить поддержку Украины

Анна Ярославская
23 сентября 2023, 01:27
Сейчас у поляков проблемы не только с Украиной. У них очень много проблем с Германией относительно репараций и визового скандала, а также внутри ЕС.
Юрий Богданов, Польша
Юрий Богданов прокомментировал проблемы в отношениях Украины и Польши / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов прокомментировал в интервью Главреду нынешнюю ситуацию в отношениях Украины и Польши и объяснил, каковы реальные последствия заявлений польских политиков о том, что Варшава уменьшит помощь Киеву на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Богданов считает, что заявления, которые звучат в Польше, больше политические.

"Тем более давайте честно говорить: Польша не поддерживает Украину деньгами, потому что все деньги, которые Польша выплачивает беженцам, или оружие, которое Польша предоставляла, оплачивались странами, которые выступают реальными донорами Украины", - сказал Богданов.

По его словам, Польша сделала огромные шаги для своего развития и провела огромные реформы, но она как была, так и остается реципиентом ЕС.

"То есть она получает больше денег из бюджета ЕС, чем туда отчисляет согласно европейским документам. Доноров в ЕС вообще немного – это Швеция, Дания, Австрия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия. И еще Люксембург, но он тоже очень маленький, но очень богатый. Это страны, которые оплачивают существование и развитие всех остальных. Там есть страны с примерно нулевым балансом – Чехия, Финляндия, но большинство стран получают из бюджета ЕС больше, чем туда кладут. И два главных реципиента – это Польша и Венгрия. Как видим, там больше всего консервативных и таких специфических настроений", - объяснил специалист по стратегическим коммуникациям.

Богданов добавил, что угрозы лишить украинских беженцев выплат, которые мы слышали, "немного не об этом".

"Во-первых, объективно прошло два года, и у большинства беженцев было время на поддержку, чтобы либо получить работу в Польше, либо решить со своими планами на возвращение или двигаться дальше. Поэтому тут у меня вопросов к полякам именно в этом пункте нет – логика в прекращении выплат действительно есть. Во-вторых, Польша не делает это за свой счет – деньги на беженцев им компенсировали Соединенные Штаты и Германия", - отметил он.

Богданов добавил, что нынешнее польское правительство "очень специфично", а партия власти гораздо больше похожа на партию "Фидес" в Венгрии, которую представляет премьер-министр Виктор Орбан.

"Сейчас у поляков проблемы не только с Украиной – у них очень много проблем с Германией относительно репараций и визового скандала, очень много проблем внутри ЕС. Поэтому на это все надо смотреть в комплексе и понимать, что то, что мы сейчас видим – это тизер того, что будет, когда мы будем вести переговоры о вступлении в ЕС. Мы уже видим, что европейские фермеры в большинстве стран не выдерживают конкуренции с украинской "аграркой". И что с этим делать – идти на уступки, уменьшить производство, вводить дополнительные налоги – пока не понятно, потому что разговора по сути еще нет", - объяснил эксперт.

Богданов считает, что Украине нужно поучиться у Польши жесткой защите собственных экономических, политических, социальных, культурных, исторических интересов.

"Это то, что они умеют и чему научились после 200 лет отсутствия государственности. То, что это происходит в таких на самом деле отвратительных формах, которые сейчас не помогают ни Польше, ни Украине – это, пожалуй, какой-то постколониальный синдром. Но тот редкий случай, когда мы не должны искать вину на собственной стороне. И будет просто честно по отношению к полякам сказать им, что, мол, или давайте вести себя как партнеры, или мы дальше будем, простите [неценз.] (ссориться. - Главред), потому что это даже спором не назовешь. Это [неценз.] (ссора. - Главред), который разворачивается на наших глазах", - резюмировал он.

Смотрите интервью Юрия Богданова Главреду:

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Отношения Польши и Украины

Польша прекратила передачу Украине вооружения. На это у страны есть своя причина. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Украина защищается от жестокой атаки РФ, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы должны защитить нашу страну. Мы сейчас не передаем оружие Украине, поскольку сами вооружаемся самым современным оружием", – сказал он.

Польша может уменьшить поддержку Украины на фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта. Такой вариант развития событий не исключил польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк. Он подчеркнул: если поляки не будут поддерживать оказание помощи Украине в таком же объеме, как было раньше, то ее придется сократить.

Польские власти допускают блокирование вступления Украины в ЕС, если страны не решат вопрос с экспортом украинского зерна. О этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

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