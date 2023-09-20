Польша грозится снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса

Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что правительство является "неумолимым" в вопросе зернового эмбарго.

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Шимон Шинковский вель Сенк прокомментировал зерновой кризис и поддержку Украину Польшей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Польша может уменьшить поддержку Украины на фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта. Такой вариант развития событий не исключил польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк.

"Действия Украины не производят на нас впечатление... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, из уровня общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине", - сказал политик в интервью польскому изданию PAP.

Он подчеркнул: если поляки не будут поддерживать оказание помощи Украине в таком же объеме, как было раньше, то ее придется сократить.

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"Мы хотели бы и в дальнейшем поддерживать Украину, но чтобы это было возможно, мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор", − заявил Шинковский вель Сенк.

Шинковский вель Сенк добавил, что польское правительство является "неумолимым" в вопросе зернового эмбарго. Причина этого - интересы польских фермеров.

Отвечая на вопрос, будут ли аграрные вопросы разменной монетой при возможном вступлении Украины в ЕС, он подчеркнул, что Украина "должна выполнить ряд конкретных условий, и не только в этом вопросе".

"Украина должна будет выполнить все условия, и украинское сельское хозяйство может, конечно, иметь доступ к европейским рынкам, но не таким образом, чтобы это угрожало польским фермерам", − добавил министр.

Конфликт Украины с Польшей из-за зерна

Президент Польши Анджей Дуда защитил решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которое Киев оспаривает в рамках Всемирной торговой организации.

Дуда сравнил Украину с утопающим, объяснив, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопающего, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину".

К слову, Дуда не смог встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в США "по организационным причинам", но не исключает, что встреча состоится позже.

Ранее Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. В частности, польское правительство против украинского зерна и не откроет свою границу.

Кроме того, польские власти допускают блокирование вступления Украины в ЕС, если страны не решат вопрос с экспортом украинского зерна.

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