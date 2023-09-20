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Дуда сравнил Украину с "утопающим, который может потянуть за собой на глубину"

Анна Ярославская
20 сентября 2023, 07:39 обновлено 20 сентября, 07:43
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Президент Польши Анджей Дуда 19 сентября прокомментировал "зерновой кризис", произошедший между украинской и польской сторонами.
Анджей Дуда, зерно
Анджей Дуда защищал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Президент Польши Анджей Дуда защитил решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которое Киев оспаривает в рамках Всемирной торговой организации.

Дуда сравнил Украину с утопающим, объяснив, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопающего, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину". Об этом польский лидер сказал на брифинге для СМИ за пределами штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, сообщает PAP.

"Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться", – считает Дуда.

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Президент Польши добавил, что Варшава должна "обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего".

"Мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", – заявил он.

Дуда отметил, что, несмотря на свои планы, не смог встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским "по организационным причинам", но не исключает, что встреча состоится позже.

Конфликт Украины с Польшей из-за зерна

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. В частности, польское правительство против украинского зерна и не откроет свою границу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригрозил Польше жестким ответом в случае блокирования украинского зерна.

Стало известно, почему Польша и Украина поссорились из-за зерна. Запрет на экспорт украинского зерна продиктован прежде всего желанием правящей партии Польши сохранить власть, уверены опрошенные Главредом эксперты. Но претензии поляков имеют основания.

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импорт новости Польши зерно Анджей Дуда новости Украины
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