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Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

Яна Ставская
12 сентября 2023, 21:42 обновлено 13 сентября, 10:01
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Запрет на экспорт украинского зерна продиктован прежде всего желанием правящей партии Польши сохранить власть, уверены опрошенные Главредом эксперты. Но претензии поляков имеют основания.
Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит
Польша угрожает заблокировать транзит украинского зерна в страны Европы / Коллаж Главреда

В польско-украинских отношениях назревает кризис. Казалось бы, что не поделили? Поляки подставили украинцам плечо в самое сложное время и гостеприимно приняли миллионы украинских беженцев, но чем дальше, тем чаще в выступлениях польских политиков звучат упоминания о "внутренних интересах Польши" в контексте разговоров об Украине и... украинское зерно.

Важно помнить, что 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы, и чем ближе к дате, тем острее становятся дискуссии именно вокруг зерна. Почему? Дело в том, что в Польше около 2 миллионов фермеров, и именно они являются электоральным "костяком" для правящей партии "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качинским.

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Для Украины критического характера ситуации придает то, что демарш поляков совпал во времени с выходом России из "зерновой сделки" и обострением ситуации в Черноморском регионе.

С чего все началось

Еще весной Польша, Венгрия, Болгария и Словакия запретили импорт на свою территорию зерна из Украины. В Еврокомиссии тогда назвали такой шаг неприемлемым и, в конце концов, в апреле удалось достичь компромисса.

Еврокомиссия со 2 мая запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Вместе с тем, важный момент: зерно разрешено перевозить через их территорию транзитом.

Вместе с тем, участники польского зернового рынка начали массово жаловаться, что часть зерна все-таки "оседает" на рынке страны, снижая цены на зерно в ущерб местным фермерам. А дальше, учитывая предвыборную кампанию, включилась "политика".

"Популистский" ультиматум со стороны Польши

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ультимативной форме заявил, что польское правительство в одностороннем порядке примет решение о блокаде украинского зерна с 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит запрет на ввоз в пять стран ЕС пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

"Польша не позволит, чтобы нас залило украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ", - написал глава правительства РП Матеуш Моравецкий в соцсети X.

Глава польского правительства, анонсируя блокаду агропродукции из Украины, появился в ролике, близкому по стилю к политической агитации-откровенно популистскому. В нем Матеуш Моравецкий обещает аграриям лоббировать их интересы в противовес поставкам украинского продовольствия.

Матеуш Моравецкий обратился к полякам - смотрите видео:

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит
Скриншот

Как отреагировала Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина предпримет соответствующие шаги в случае блокировки Польшей экспорта украинского зерна.

По его словам, Киев будет вынужден обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

"Украина, несмотря на войну и блокирование Россией наших портов, придерживается своих обязательств как по соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не собирались и не намерены причинять вред польским фермерам. Мы очень дорожим поддержкой от польского народа и польских семей!",- подчеркнул премьер-министр.

Таким образом, украинская сторона решила не замалчивать конфликт, а обжаловать решение поляков в международных инстанциях. Поэтому ситуация рискует затянуться и перейти из политической в институциональную фазу.

"Для поляка своя рубашка ближе к телу"

Эксперты констатируют, что решения Польши по украинскому зерну продиктованы прежде всего внутриполитическими мотивами правящей партии. В частности, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии Главреду отметил, что польские политики объясняют решение защитой "национальных интересов".

"И, надо признать, для этого были некоторые предпосылки, потому что порой наши не самые добропорядочные бизнесмены, заявляя транзит зерна через территорию Польши, выбрасывали это зерно на польский рынок, что приводило к нежелательным последствиям для польских фермеров. В результате в Польше сформировалась такая позиция, что украинское зерно уничтожает польских аграриев. Соответственно, эта тема стала одной из самых расхожих в ходе избирательной кампании. И, естественно, польские политики стали на защиту собственных интересов. Увы, дружба дружбой, но своя рубашка ближе к телу", - отметил он.


Похожего мнения придерживается эксперт Тарас Загородний. Он считает, что экономический национализм поляков вполне ожидаем, а виновата в нем среди прочего и сама Украина и ее компании.

"В том, что Польша заблокировала украинское зерно, виноваты украинские компании. Потому что договоренность была о транзите зерна через территорию Польши, при этом груз нельзя было сбрасывать в Польше. Но наши компании, к сожалению, стали вести себя так же, как в Украине, то есть играть по безграничным правилам - начали сбрасывать зерно на территории Польши, чем поставили под угрозу платежеспособность польских фермеров (а их много - 2 миллиона). Фермеры, которые являются базовым электоратом партии "Право и справедливость", сразу начали возмущаться. Польское правительство понимает, что это ведет к банкротству фермеров и безработице в стране, поэтому сразу запретило экспорт украинского зерна. Теперь поляки не доверяют обещаниям Украины о том, что будет только транзит зерна через территорию Польши", - заявил Загородний в комментарии Главреду.

Влияние зернового конфликта на войну

Может ли этот зерновой конфликт повлиять на военную помощь Украине со стороны Польши? Эксперты убеждены, что нет.

"Впрочем, этот конфликт из-за зерна не повлияет на помощь и поддержку со стороны Польши Украине в войне с Россией. Это никоим образом не увязывается, но осадок в отношениях, безусловно, останется", - заявил Золотарев.

Схожее мнение высказал и Загородний.

"Мы должны понимать, что от стабильности Польши и ее экономического благосостояния зависит Украина, потому что поляки нам много помогают. И рост антиукраинских настроений в Польше нам вообще не нужен. Отмечу, что эта история никак не повлияет на взаимодействие Украины и Польши в контексте войны с Россией. Польша просто не воспринимает наше зерно", - подчеркнул он.

Яна Ставская, Надежда Майная

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