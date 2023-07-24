'Недопустимо': Зеленский резко отреагировал на ограничение экспорта украинского зерна

Украина имеет связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое устроит всех в "зерновом соглашении".

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Зеленский провел совещание по экспорту агропродукции / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, где обсуждался дальнейший план экспорта зерна.

Как сообщил глава государства в своем Telegram-канале, что Украина верит в договоренности с Европейской комиссией, но готовится к любому развитию событий.

"Наша позиция понятна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в каком виде недопустимо", - пояснил Зеленский.

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Президент добавил, что наша страна имеет связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех устроит.

Россия шантажирует "зерновой сделкой"

Напомним, что Путин поставил более 5 условий Украине для восстановления "зернового соглашения". После массированного ракетного удара по портам в Одессе, где было уничтожено 60 тонн зерна, диктатор Владимир Путин озвучил свои условия для восстановления зернового соглашения.

Зеленский отреагировал на выход РФ из зернового соглашения. Президент заявил, что Украина готова продлить "зерновое соглашение", нужен ответ Турции и ООН. Известно, что Украина уже получила обращение от владельцев компаний-владельцев кораблей, которые занимаются перевозкой зерна.

Алексей Данилов считает, что РФ атакует Одессу, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря. Украина знает о планах страны-агрессора России и ответит Москве должным образом, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

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