Какие повестки будут выдавать в Украине в конце лета: ответ экспертов

Повестку может вручить работодатель, если приказ поступил от начальника районного/областного ТЦК, говорят эксперты.

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В августе в Украине будут выдавать три вида повесток / коллаж фото УНИАН и УП

В Украине военное положение и общая мобилизация на данный момент официально продлены до 18 августа 2023 года. Повестки могут вручать лично под подпись по месту жительства военнообязанного или в общественных местах, сообщает портал "ТСН".

Они рассказывают, что повестку может вручить работодатель, если приказ поступил от начальника районного/областного ТЦК.

Всего существуют четыре вида повесток, однако, поскольку призыв на срочную службу не происходит во время военного положения согласно статье 18-1 "Закона о воинской обязанности и военной службе", в августе будут выдавать следующие виды повесток:

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Повестка для уточнения вручаемых данных ‒ для того, чтобы обновить информацию об военнообязанного (состояние здоровья, место работы, семейное положение);

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, которая обязывает военнообязанного пройти медицинское обследование. После прохождения ВВК в медицинскую карточку заносится заключение комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе;

Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному сразу после прохождения медкомиссии если он признан годным к прохождению военной службы.

Мобилизация в Украине

В украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, которые игнорируют врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Позднее юрист Роман Симутин назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанному. Один из наиболее легальных способов покинуть Украину военнообязанному человеку – выезд в качестве сопровождающего с лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

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